Misión de la OEA expresa preocupación por atentados contra funcionarios del INPEC en Colombia

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA) expresó su preocupación por “los recientes y graves hechos de violencia contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que han cobrado la vida de varios de sus integrantes y dejado a otros heridos”.

A través de su cuenta de X, la misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se solidarizó con las familias y seres queridos de las víctimas de los recientes atentados contra funcionarios del INPEC en distintos puntos del país.

La MAPP/OEA hizo un llamado para que se fortalezcan las condiciones de seguridad y protección para el ejercicio de las funciones de los servidores del Instituto.

La Misión reconoce el “papel esencial” de estos funcionarios en la seguridad del país y valora “los espacios de coordinación interinstitucional que permiten abordar de manera conjunta los retos que enfrenta el sistema penitenciario”.

Por último, la misión especial de la Organización reafirmó su compromiso de “seguir brindando acompañamiento técnico y facilitando el diálogo entre actores institucionales, sociales y comunitarios”.