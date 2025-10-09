En UCI está dragoneante del INPEC atacado por sicario en Cartagena: así ocurrió el ataque

Cartagena

Un dragoneante del INPEC de 24 años fue atacado por un sicario en Cartagena. Este hecho se registró en la urbanización Simón Bolívar, en el sur de la capital bolivarense, a escasas cuadras de la cárcel San Sebastián de Ternera.

La víctima es el dragoneante Juan Camilo Palacios Figueredo, oriundo del departamento de Norte de Santander.

El ataque se registró cuando el funcionario regresaba con un compañero hacia su lugar de domicilio tras salir de su trabajo en el centro penitenciario. De acuerdo con los videos captados por cámaras de seguridad, un sujeto desconocido que caminaba por la vía principal de la urbanización lo abordó, sacó un arma de fuego y empezó a disparar contra su humanidad.

“Este joven salió de su trabajo aproximadamente a las 6:30 de la mañana, se dirigió con otro compañero hasta el sector donde viven. El joven hace unas compras de unos alimentos cuando es perseguido por un individuo a pie, también se puede observar que hay una motocicleta que espera a quien cumplió la labor macabra de sicario. Es allí cuando comete el atentado y huye en esa motocicleta que está siendo buscada por toda la ciudad en el marco del plan candado”, manifestó el Brigadier General, Gelver Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

El joven dragoneante corrió 100 metros hacia un callejón, donde el pistolero le propinó dos impactos de bala. Posteriormente, el sicario emprende la huida a bordo de una motocicleta que lo esperaba a pocos metros.

Juan Camilo Palacios fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece en UCI.