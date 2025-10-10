Condenado exconcejal de Ebéjico por ser cabecilla del Clan del Golfo en el Occidente antioqueño

Ebéjico, Antioquia

Un juez de conocimiento condenó a seis años de prisión al exconcejal de Ebéjico, Fabián Alberto López Caro, tras aceptar su responsabilidad como cabecilla del Clan del Golfo en el Occidente antioqueño.

La decisión se dio luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas que demostraban su papel como coordinador de zona dentro de la subestructura Edwin Román Velásquez, una facción del grupo armado organizada que opera en esta región del departamento.

En el mismo fallo fue condenado Aldair Antonio García Arrieta, conocido con el alias de “Pablo”, quien también cumplía funciones de coordinación dentro de la estructura. Ambos aceptaron los cargos mediante un preacuerdo judicia avalado por el juez, por el delito de concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con la investigación, esta organización criminal era responsable de una amplia gama de delitos en los municipios de Anzá, Caicedo, Heliconia, Armenia Mantequilla, Angelópolis y Ebéjico, entre los que se incluyen extorsiones a comerciantes, ganaderos y cafeteros, así como tráfico de estupefacientes, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y secuestros.

Los dos condenados fueron capturados en septiembre del año pasado junto con otros diez presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes actualmente enfrentan juicio por delitos como extorsión, hurto calificado, desplazamiento forzado, homicidio, secuestro simple, secuestro extorsivo y acceso carnal violento.