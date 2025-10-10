Mantenimiento en la Planta de Regasificación avanza sin afectaciones al servicio eléctrico regional

Afinia, filial del Grupo EPM, comprometida con el bienestar de sus más de 1,8 millones de usuarios y con la confiabilidad del sistema eléctrico en la región Caribe, informa el estado operativo correspondiente al primer día del mantenimiento programado en la Planta de Regasificación en la ciudad de Cartagena.

De acuerdo con el reporte del Centro de Control, la operación del sistema se mantiene estable y dentro de los parámetros previstos, sin afectaciones derivadas de las acciones de mantenimiento en la planta de gas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los pronósticos de demanda y la generación disponible aseguran un margen operativo suficiente para cubrir la totalidad del suministro eléctrico en la región. Cualquier novedad o cambio será informado oportunamente a través de los canales oficiales de la compañía.

El equipo técnico de Afinia mantiene monitoreo permanente y coordinación con las áreas de Mantenimiento y XM, con el fin de anticipar cualquier desviación que pudiera afectar la estabilidad del sistema.

Afinia recuerda a sus usuarios la importancia de un consumo eficiente de la energía, siguiendo las recomendaciones de ahorro publicadas en los canales de atención y comunicación de la compañía.