Las piezas originales del Tesoro Quimbaya para Colombia, las copias para España: Gobernación Quindío

Armenia

Polémica se ha generado en el departamento del Quindío luego de la propuesta del presidente de la República Gustavo Petro en su cuenta de X en el que sugiere que el oro incautado por actividades ilícitas sea usado por el Banco de la República para diseñar una réplica del Tesoro Quimbaya.

Cabe recordar que el Tesoro Quimbaya el original reposa en el museo Madrid en España luego de ser regalado por un presidente de Colombia y que debido a un fallo judicial de la Corte Constitucional ordenó solicitar la devolución de la colección Quimbaya al gobierno español.

El secretario de cultura del Quindío, abogado Felipe Robledo que además es uno de los abanderados de la lucha por recuperar el tesoro Quimbaya fue uno de los primeros que se pronunció sobre esta propuesta del mandatario nacional.

El secretario de cultura en diálogo con Caracol Radio Armenia manifestó “Nosotros valoramos y reconocemos el trabajo que ha hecho el presidente de la República en torno a ser el primer jefe de Estado que hace de manera oficial una petición también al Estado español para la repatriación y recuperación del conocido tesoro mejor llamado colección Quimbaya”

Y añadió “queremos ser enfáticos en eso porque esa tarea de re reivindicar derechos y soberanía cultural implica un reconocimiento a una nación que en su momento fue desde luego subyugada, pero que a hoy empieza a enorgullecerse y enaltecerse desde la cultura las culturas que componen ese concepto de colombianidad, de identidad colombiana.

A España no le afecta devolver el Tesoro Quimbaya

Para ello es importantísimo tener eso como premisa, porque desde ahí vamos a entender que a hoy España no le afecta en lo más mínimo devolver algo que nunca fue producido por un cuerpo humano ni social que ellos hubiesen tenido en su territorio, ni mucho menos obedeció a un trofeo de guerra con el que se hubiese subyugado a una comunidad en conflicto o en pugna con ellos.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Muy por el contrario, obedece precisamente a unos vestigios de la época Quimbaya, de las culturas orfebres más avanzadas que había en la historia en su momento y que desde luego se caracterizan por tener una estética extraordinaria.

Desde ahí, hacer hincapié a que esas culturas nunca conocieron la llegada de los españoles. Nunca esas sociedades conocieron lo que era el yugo y la colonización que desarrollaron en nuestro país.

En cambio, este tesoro, habiendo sido desentrañado por guaqueros, sí conoció otras formas de saqueo, las que utilizan a veces incluso marcos normativos y funcionarios públicos que terminan teniendo una visión genuflexa, arrodillada frente a lo que otrora era la madre patria sin desdeñar las cosas buenas que nos aportó como el lenguaje, como el idioma.

El secretario de cultura del Quindío, abogado Felipe Robledo subrayó “teniendo en cuenta que a hoy a España no le quita un céntimo de su cultura el que el tesoro Quimbaya vuelva al Quindío a Colombia, pero en cambio a los quindianos y a los colombianos se nos está impidiendo la oportunidad de desarrollar y acceder a nuestro acervo y a nuestro símbolo identitario por excelencia como lo es el tesoro mejor llamado colección Quimbaya.

Así que renunciar al derecho legítimo que el derecho internacional en el derecho de gentes y sus cogens establece y es la libre autodeterminación de los pueblos y que en esa regularidad en costumbre hoy los símbolos y monumentos deben regresar a los territorios de origen porque es allí donde adquieren su plena simbología.

Piezas originales de la colección Quimbaya

Es de vital importancia decir que se necesitan las piezas originales en nuestro departamento en nuestro territorio, porque repatriación implica que vuelva dentro de la soberanía del Estado, pero recuperación implica que vuelva su territorio de origen. Agradecemos que el presidente haya sido un abanderado y lo instamos a que no se renuncie en la lucha digna de volver a tener las piezas originales.

Copias para los españoles

Si ha de haber copias que sean para ellos como ejemplo de memoria entre dos naciones hermanas que a hoy se ven la cara frente a frente con dignidad, pero aun así incluso instaría a que ese oro no sea en todo caso de vuelto a llevar con ninguna razón al territorio español.

Conformar mesa concertada

Independientemente de lo anterior sí dejamos la puerta abierta y necesitamos una mesa concertada con el presidente porque hemos desarrollado estrategias jurídicas que redundan en lo económico y también en lo administrativo para poder buscar herramientas y mecanismos eficientes para la repatriación del tesoro colección Quimbaya.

Pero sabemos que hoy muchos funcionarios del Gobierno Nacional no comparten la visión de avanzada del presidente y siguen teniendo ese pensamiento genuflexo colonialista que no permite que podamos elaborarlas porque creen que solo a través de la diplom

acia se obtendrá un resultado positivo, lo cual desde luego instamos a que se siga haciendo, pero no es el único mecanismo que dejó la Corte Constitucional establecido.

Señor presidente, las puertas están abiertas en el Quindío para encontrarnos en un diálogo franco, fraterno y digno como son las luchas sociales para reivindicar los derechos de una nación multicultural pluriétnica.