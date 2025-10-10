La policía rescató a una persona en el puente de San Juan con Ferrocarril

Gracias a la oportuna y coordinada acción entre los visualizadores del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 123 y la Policía Nacional, se evitó una tragedia en el deprimido de la avenida San Juan con Ferrocarril, en el centro de Medellín.

La situación fue detectada a través de las cámaras de videovigilancia del Distrito, desde donde se emitió una alerta que permitió la rápida llegada de una patrulla al lugar. Los uniformados, aplicando protocolos de atención en crisis, actuaron con precisión: “En la escena, una uniformada entabló diálogo con la persona en riesgo, mientras su compañero en un acto ágil y decidido logró sujetarlo a tiempo, evitando así una tragedia” expresó en Secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa.

El heroico acto refleja la efectividad del trabajo articulado entre la tecnología, la capacidad operativa y el compromiso humano de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Asimismo, evidencia la importancia del sistema 123 como herramienta clave para la atención inmediata de emergencias y la protección de la vida.

Tanto la Alcaldía de Medellín como la Policía Nacional destacaron la labor de los uniformados y de los operadores del 123, reafirmando su compromiso con la seguridad, la prevención y el acompañamiento a la ciudadanía en momentos críticos.

La Policía recordó a la comunidad que existen canales de atención y apoyo emocional disponibles, como la línea 123, donde siempre habrá personal dispuesto a escuchar y ayudar.