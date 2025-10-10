La Clínica Medilaser de Tunja recibe reconocimiento internacional por la AMCICHAC

Este galardón se obtuvo gracias al estudio “Fluorescencia como herramienta diagnóstica en el tratamiento de heridas agudas y crónicas”, que destacó entre más de 15 investigaciones provenientes de países como México, Uruguay y Paraguay.

El equipo de la Medilaser, liderado por la Dra. Angie Tatiana González Fuentes, el Dr. Luis Antonio Mariño y la Enf. Jefe Adriana Patricia Mora Pinzón fueron los responsables de esta investigación. «Este reconocimiento refleja el trabajo humanizado e integral que realizamos en la Clínica Mediláser. Nos motiva a seguir investigando y mejorando nuestros procesos de atención con tecnología de punta» afirmó el Dr. Luis Mariño.

Según explican los especialistas, la técnica de fluorecencia «Se trata de una valoración visual que muestra diferentes colores según la presencia bacteriana rojo, azul o verde, lo que ayuda a definir el plan de manejo más adecuado. En todos los casos los resultados han sido 100% efectivos» así lo compartió la Enf. Jefe Adriana.

El equipo de la Clínica Mediláser enfatiza que este reconocimiento no solo pertenece a los investigadores, sino a todo el personal asistencial que participa en el proceso de atención integral.