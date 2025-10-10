Juez admite demanda de reparación de la familia del fiscal Marcelo Pecci contra el Estado colombiano

El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió la demanda de reparación directa presentada por la familia del fiscal paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, asesinado en la isla de Barú en Cartagena en mayo del 2022.

Leer: Caso Marcelo Pecci: ¿en qué va el proceso? Lo último

La viuda Claudia Aguilera y demás familiares del fiscal antimafia reclaman al Ministerio de Defensa y Policía Nacional una indemnización superior a los 2 mil millones de pesos por los daños sufridos a raíz del homicidio.

“En esta acción se reclama la responsabilidad de la Nación, como sujeto de derecho público, que responde por sus órganos —en este caso, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional—, así como de Hoteles Decameron Colombia S.A.S.,como sujeto de derecho privado. Dicha responsabilidad se solicita por los perjuicios ocasionados por el hecho dañino ocurrido el 10 de mayo de 2022: la muerte de Marcelo Daniel Pecci Albertini, atribuida a la inacción negligente de los sujetos de derecho público y privado", se lee en la demanda.

Leer: Marcelo Pecci: Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por presunto autor intelectual del crimen