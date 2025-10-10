Noticiero mediodía Cartagena

Jornada de atención gratuita y masiva a través del PES-Pedro Romero en Nuevo Chile

Más de 600 habitantes participaron, accediendo a servicios de salud, educación, empleabilidad, asesoría jurídica y programas sociales

Con el propósito de seguir acercando las oportunidades a las comunidades, la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES)- Pedro Romero, realizó este viernes una nueva jornada de Gobierno al Barrio en Nuevo Chile, donde más de 600 habitantes se beneficiaron con los distintos servicios y programas del Distrito.

El equipo del PES–Pedro Romero, junto con entidades públicas y privadas como el DADIS, ESE Cartagena de Indias, Comisaría de Familia, Secretaría del Interior, Politécnico de América, Cuerpo de Bomberos, Renta Ciudadana, Uninuñez, Sisbén, Carl-Ros, entre otras, brindaron soluciones rápidas, gratuitas y al alcance de todos los asistentes.

El éxito de esta brigada fue posible gracias a la articulación con la Junta de Acción Comunal (JAC), liderada por su presidente Guillermo Cervantes, quien destacó esta actividad:“Estamos muy contentos porque todos los vecinos pudieron acceder a la oferta. Todo estuvo muy organizado y fue muy exitoso. Gracias a la Alcaldía por esta gestión”, expresó.

Entre los servicios más demandados estuvieron la vacunación, salud oral, optometría, toma de presión arterial, orientación jurídica y laboral, asesorías en educación superior, belleza integral y talleres sobre prevención de la violencia de género.

La comunidad manifestó su satisfacción y agradecimiento por esta jornada que llevó atención directa a su territorio. “Esto es un gran acontecimiento para nuestro barrio. Hemos estado muy olvidados, pero hoy damos gracias por esta actividad que nos beneficia a todos los residentes y sectores vecinos”, aseguró María Muñoz, habitante de Nuevo Chile.

Gobierno al Barrio es una estrategia de la Alcaldía de Cartagena que busca acompañar a las familias vulnerables, brindándoles bienestar, servicios esenciales y atención integral sin que tengan que desplazarse fuera de sus comunidades.

