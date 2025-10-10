Hay un sentimiento de justicia con el premio a María Corina Machado: Líder opositor venezolano

Luego que el comité noruego eligiera a María Corina Machado como nuevo Premio Nóbel de Paz sobre otras 337 candidaturas por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, se han generado varias reacciones alrededor del mundo entero.

En entrevista con 10AM estuvo Pedro Urruchurtu, coordinador de asuntos internacionales del partido Vente Venezuela, comentó que el premio fue totalmente inesperado “la llamada que ella recibió a las 4:50 de la mañana hora local en Venezuela lo confirma, su reacción fue genuinamente espontánea en ese momento. Al enterarnos fue emocionante, lloramos, fue muy emotivo por lo que significa en este momento de la lucha”.

Pedro Urruchurtu indicó que el sentimiento que hay en el momento es de justicia, es un júbilo pero la emoción que se siente no ha podido ser expresada en las calles por temor a que pueda significar persecución por parte del régimen, afirmó que es un día muy importante para la historia de Venezuela.

Noticia en desarrollo