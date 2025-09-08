Exmandatarios piden a Colombia y Brasil intervenir por la seguridad de María Corina Machado.

El grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) le pide a los gobiernos de Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y a la OEA proteger la vida e integridad de María Corina Machado ante las últimas amenazas que ha ejercido Nicolás Maduro y su gabinete.

Entre los firmantes del comunicado en el que hacen la petición, se encuentran los exmandatarios colombianos Iván Duque, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.

En los últimos días, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, amenazó con tomar represalias contra la líder de la oposición si Estados Unidos continúa escalando el conflicto.

“Solicitamos de la comunidad internacional, en especial de la Organización de Estados Americanos y sus órganos de tutela de derechos humanos, como a los gobiernos de Colombia y de Brasil, velar por la garantía del derecho a la vida e integridad personal de María Corina Machado”, expresa IDEA.

“A estas alturas, todo el mundo debería tener claro que, si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos (...) buen entendedor, pocas palabras (…) No se vayan a creer que aquí nos van a venir a agredir a nosotros y ustedes se van a quedar sanitos. No, señor, eso no existe”, expresó Cabello aludiendo a Machado sin mencionar su nombre.

Según los exmandatarios la amenaza “adquiere gravedad porque se hace repetitiva en la región” la violencia contra líderes políticos y nombran los casos de Miguel Uribe Turbay y Fernando Villavicencio.

“Los casos de Miguel Uribe Turbay, en Colombia, y de Fernando Villavicencio, en Ecuador, son emblemáticos, sin que pueda obviarse el secuestro y asesinato del oficial venezolano Ronald Ojeda, disidente político refugiado en Chile, por miembros, según lo indican las autoridades, del llamado Tren de Aragua y bajo encargo presunto de las autoridades de Venezuela”, expresan.