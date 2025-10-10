Gobiernos del Caribe deben articularse con la Nación para fortalecer rutas y políticas de género

Santa Marta

Fortalecer los lazos entre los gobiernos locales del Caribe y las entidades nacionales se ha convertido en una prioridad para avanzar en la construcción de políticas públicas con enfoque de género, garantizar rutas efectivas de atención a las mujeres y consolidar una verdadera prevención de la violencia en la región.

En diálogo con Caracol Radio, conversamos con la la jefa de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género de Malambo, Stephanie Andrea Escobar Domínguez, quien en el marco del Mes Rosa hizo un llamado a toda la región Caribe para fortalecer la participación activa de las mujeres en los espacios de decisión y así trasciendan los discursos y se traduzcan en resultados medibles.

“La clave está en trabajar juntos. Los gobiernos locales debemos articularnos con las entidades nacionales cumpliendo las rutas, fortaleciendo las oficinas de la mujer y capacitando al personal que atiende los casos. En Malambo lo hacemos articulando salud, comisarías y Policía para que cada acción prevenga y atienda la violencia con resultados reales", anotó.

Resaltó también que se debe fortalecer la participación de las mujeres, abrir espacios reales de incidencia: mesas de género, encuentros comunitarios y procesos de formación en liderazgo.

ACCIONES INTEGRALES DE ATENCIÓN

Frente al incremento de casos de violencia contra las mujeres en el Caribe, la funcionaria propuso acciones inmediatas: la activación de rutas integrales de atención, campañas educativas en escuelas y comunidades, y el fortalecimiento de patrullajes especializados como la “Patrulla Púrpura”.

Finalmente, en el contexto del Mes Rosa, hizo un llamado a que la conmemoración se traduzca en acciones permanentes de detección temprana y acompañamiento a las mujeres que enfrentan cáncer de mama.

“El cuidado también es una forma de dignidad. Las mujeres necesitan respaldo humano, no solo tratamiento médico. La detección temprana salva vidas, y nuestra meta es que esa atención no se limite a octubre”, concluyó.