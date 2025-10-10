Fotos a vehículos e interrogatorios en su hotel: Córdoba denuncia hostigamiento a su equipo en Huila
El precandidato presidencial Felipe Córdoba aseguró que ya puso en conocimiento de las autoridades el posible plan de atentado en su contra durante su desplazamiento previsto en el Huila
Fotos a vehículos e interrogatorios en su hotel: Córdoba denuncia hostigamiento a su equipo en Huila
05:29
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El contralor general, Carlos Felipe Córdoba,
El precandidato presidencial Felipe Córdoba suspendió su movilización en las regiones del Huila debido a alertas de hechos anómalos. Según explicó en 6AM de Caracol Radio, la comunidad fue quien lo alertó sobre estas situaciones, lo que llevó a la cancelación de su agenda en Pitalito, Gigante, Garzón y Neiva.
“Se ha puesto en conocimiento de las autoridades toda la información y se están presentando denuncias ante la fiscalía para que se investiguen estos casos”, aseguró. El equipo de seguridad del precandidato fue alertado por estas informaciones, lo que lo motivó a suspender la visita al departamento.
De acuerdo con Córdoba, las personas involucradas en esas alertas no son de la región y estaban de visita. “Estas personas ajenas a Pitalito alertaron al esquema de seguridad del candidato”, dijo.
Noticia en desarrollo