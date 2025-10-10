Fotos a vehículos e interrogatorios en su hotel: Córdoba denuncia hostigamiento a su equipo en Huila

El precandidato presidencial Felipe Córdoba suspendió su movilización en las regiones del Huila debido a alertas de hechos anómalos. Según explicó en 6AM de Caracol Radio, la comunidad fue quien lo alertó sobre estas situaciones, lo que llevó a la cancelación de su agenda en Pitalito, Gigante, Garzón y Neiva.

“Se ha puesto en conocimiento de las autoridades toda la información y se están presentando denuncias ante la fiscalía para que se investiguen estos casos”, aseguró. El equipo de seguridad del precandidato fue alertado por estas informaciones, lo que lo motivó a suspender la visita al departamento.

De acuerdo con Córdoba, las personas involucradas en esas alertas no son de la región y estaban de visita. “Estas personas ajenas a Pitalito alertaron al esquema de seguridad del candidato”, dijo.

Noticia en desarrollo