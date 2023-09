Las razones por las que el fiscal Daniel Hernández denunciará al exembajador Benedetti

JUDICIAL

El próximo lunes el fiscal Daniel Hernández denunciará por injuria y calumnia al exembajador Armando Benedetti.

Benedetti, ayer, después de salir de una diligencia de indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, dijo que ya había explicado todo a los magistrados, que era inocente y víctima de un supuesto entramado de falsedades.

Dijo que supuestamente, el caso de corrupción en la Fiduprevisora por el que es investigado, es un montaje que proviene de dos fiscales.

Uno ellos el fiscal Daniel Hernández,(fiscal séptimo delegado ante el Tribunal) a quien acusó de ser un “bandido” y de quien dijo que hizo ofrecimientos de beneficios judiciales a unos testigos a cambio de hablar de Benedetti.

“Hay una supuesta persona que había echado unos cuentos míos, pero nunca había declarado en contra mía. Lo único que hay son dos declaraciones donde dice, la primera, me iban a ayudar con un principio de oportunidad, no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti. Después dice que fue Daniel Hernández y el fiscal Parada (estamos hablando del bandido de Hernández) que fueron allá a decir que hablaran mal en contra mía”, indicó Benedetti al salir de la Corte.

El exembajador Benedetti, no dijo a la salida de la Corte, que esa acusación que ayer hizo en contra del fiscal Daniel Hernández, fue la misma del año 2018.

Esa investigación que se adelantó contra ese funcionario fue archivada en el año 2019 por inexistencia del hecho, y en su lugar, se compulsaron copias a la Corte Suprema para que se investigara al entonces senador Benedetti por falsa denuncia.

“La verificación de las declaraciones del testigo Álvaro Burgos del Toro, al interior de la Fiscalía General permiten inferir que este ya venía efectuando exposiciones en donde se mencionaba al senador Benedetti, señalamientos que se hicieron en diligencia de interrogatorio a indiciado de fecha 22 de enero de 2016; 29 de febrero de 2016; 15 de marzo de 2016. En esas diligencias no participó Daniel Hernández”.

“En el transcurso de la diligencia celebrada ante la Corte Suprema de Justicia, el señor Otto Bula, nunca mencionó al fiscal Daniel Hernández (…) en el trámite de la declaración celebrada ante la Corte Suprema de Justicia, ni la magistratura, ni el ministerio Público o el defensor de Benedetti lo interrogaron en torno al fiscal Daniel Hernández”.

La Corte investiga si Benedetti, supuestamente, pidió dineros a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales para que la Fiduprevisora les desembolsara el pago de derechos pensionales a docentes de Córdoba.

