Amenaza a Otto Bula no existió: cierran proceso disciplinario al fiscal Daniel Hernández

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial cerró el proceso en favor del fiscal Daniel Hernández y del exfiscal Álvaro Betancourt porque las supuestas amenazas y hostigamientos contra el exsenador Otto Bula para limitar su declaración por el caso Odebrecht no existieron.

A Hernández y Betancourt, les abrieron un proceso disciplinario porque supuestamente, el 22 de junio de 2022 en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía “intimidaron y hostigaron” al exsenador y testigo del caso Odebrecht Otto Bula, “con el propósito de que no rindiera información a las autoridades colombianas y de Estados Unidos sobre este caso” y en especial para que no declarara en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez y de empresarios del grupo Sarmiento Angulo.

Al analizar el caso, los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinaron que la supuesta amenaza fue una invención. No hay testigos, y tampoco existen pruebas que respalden esa versión de Otto Bula.

“La declaración del señor Otto Bula incluyó detalles que parecen diseñados para favorecer su posición, como la mención la doctora Amparo Cerón, sin hilar su narrativa con el presunto hostigamiento por parte del acá investigado; detalles que a criterio de esta sala son oportunistas y sugieren que el declarante puede estar intentando manipular la narrativa a su favor”. ((Ver documento))

Versiones encontradas

Hay contradicciones en los testimonios que rindieron el testigo Otto Bula, y el fiscal Mario Hernán Barahona Trujillo.

Bula dijo que, supuestamente, el fiscal Daniel Hernández fue quien lo buscó el día de la diligencia en el búnker de la fiscalía. ((ver documento))

Pero, el fiscal Barahona, describió una situación completamente distinta, afirmó que fue el señor Otto Bula fue quien solicitó saludar al fiscal Hernández. ((ver documento))

En el expediente disciplinario quedó en evidencia que, desde un principio la diligencia citada para el 22 de junio de 2022 estaba programada para realizarse a través de la plataforma Microsoft Teams, pero el testigo Otto Bula Bula fue quien solicitó que se hiciera de manera presencial. “ante lo cual no se puede desconocer que, si se hubiese realizado por este canal, no hubiera existido encuentro alguno con el fiscal; lo cual demuestra que no existía predeterminación alguna de presión u hostigamiento”, determinaron los magistrados.

A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, le llamó la atención que un magistrado del Tribunal de Bogotá, en el proceso penal, se abstuvo de imponer una medida de aseguramiento en contra del fiscal Daniel Hernández, porque precisamente las pruebas indican que la supuesta amenaza no existió. ((Ver video cortesía Focusnoticas))

En el caso del exfiscal Álvaro Betancourt, la única intervención que tuvo fue saludar al denunciante Otto Bula.

Hay que recordar que, por estos mismos hechos, el proceso penal en contra del fiscal Daniel Hernández sigue en etapa de juicio en la Corte Suprema.