En Magangué: conmemoraron el Día del Veterano de la Fuerza Pública

Como faros de esperanza y pilares de la patria, los veteranos de la Fuerza Pública sostienen con su legado la memoria imborrable de la nación. En Magangué, autoridades civiles, policías, militares y comerciantes se unieron en un abrazo fraterno en la ciudad de los ríos para conmemorar su día, un reconocimiento al servicio, al sacrificio supremo y al amor incondicional que han ofrendado a Colombia.

El evento, un canto a la gratitud, contó con la presencia de veteranos de la Policía Nacional, Militares y autoridades civiles, e inició con una eucaristía, un acto de fe y esperanza, para posteriormente rendir honores y resaltar, enaltecer y honrar a los policías que, con valentía y honor, sirvieron a la patria desde diferentes campos, defendiendo con fervor los ideales de libertad, justicia y paz.

El 10 de octubre fue dispuesto para realizar este reconocimiento mediante la ley 1979 de 2016, un tributo a quienes han entregado su vida por la seguridad y el bienestar de la nación.

En el marco de la ceremonia, el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar encargado, conmovido por el espíritu de la jornada, entregó reconocimientos a 25 uniformados en uso de buen retiro, resaltando su dedicación, su entrega incondicional y su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de la comunidad, un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones.

“No existen palabras que alcancen a expresar el profundo agradecimiento por parte de los Policías de Colombia a nuestros veteranos, hombres y mujeres que con honor y gallardía han servido a nuestra Fuerza Pública, protegiendo con valentía la soberanía y la libertad de nuestra Nación”, destacó con emoción el teniente coronel, John Edward Correal Cabezas, comandante departamento de Policía Bolívar encargado.

El Día del Veterano de la Fuerza Pública se conmemora cada 10 de octubre en Colombia, en virtud de la Ley 1979 de 2019. Esta fecha tiene como objetivo honrar la memoria y el servicio de los hombres y mujeres de la Armada Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional. La fecha, 10 de octubre, fue elegida en recuerdo del 10 de octubre de 1821, cuando las tropas patriotas entraron en Cartagena y aseguraron la rendición del ejército español, izando la bandera colombiana por primera vez.

Los veteranos, según la ley, incluyen a los miembros de la Fuerza Pública con beneficios de jubilación, aquellos pensionados por discapacidad, los reservistas de honor y aquellos que participaron en conflictos internacionales en nombre de Colombia. También incluye a los miembros de la Fuerza Pública que son víctimas del conflicto armado, según lo definido por la Ley 1448 de 2011, debido a eventos ocurridos en servicio activo. Los reservistas de honor son miembros de las Fuerzas Militares o de la Policía que resultaron heridos en combate o por acción enemiga, sufriendo una pérdida del 25% o más de su capacidad psicofísica, o que recibieron condecoraciones por actos de gran valor.

En este día, es oportuno recordar las palabras del Libertador Simón Bolívar, un eco de gratitud que resuena en el tiempo: “Los militares veteranos son los que han dado a la patria los más grandes servicios. Ellos son los que han sacrificado su juventud, su salud y su vida por la libertad de su país”.