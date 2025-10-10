El Valle produce el 25% del huevo en Colombia y enfrenta desafíos por la inseguridad

El Valle del Cauca continúa consolidándose como uno de los pilares de la producción avícola en Colombia. En el marco del Día Mundial del Huevo, el gremio reporta cifras récord en consumo, exportación y generación de empleo, aunque reconoce que la inseguridad y los bloqueos viales siguen afectando gravemente la operación.

Producción y consumo en cifras récord

El año 2025 cerrará con resultados históricos para el sector:

Se producirán 19 millones de huevos, un millón más que en 2024.

El consumo per cápita alcanzará los 365 huevos al año, equivalente a uno diario por colombiano.

Colombia se posiciona como el tercer país con mayor consumo de huevo en el mundo, después de Japón y México.

Se han exportado más de 170 contenedores, equivalentes a 38 millones de huevos.

En este panorama, el Valle del Cauca destaca como líder nacional:

Aporta el 25% de la producción total de huevo en Colombia.

Genera ingresos superiores a los 4,8 millones de dólares.

Sostiene cerca de 250.000 empleos directos e indirectos en el sector avícola y porcícola.

Además del huevo, el pollo sigue siendo la proteína más consumida en el país, con un promedio de 37,5 kg por persona al año, y proyecciones que apuntan a superar los 40 kg en 2025.

Bloqueos e inseguridad

María del Carmen Otero, agricultora y porcicultora del Valle del Cauca, advierte sobre los constantes cierres viales y la presencia de grupos armados que dificultan el transporte y distribución de productos:

“Tenemos bloqueos permanentes en Buenaventura, Mediacanoa y el sur del Cauca. Incluso en Tuluá, las protestas por servicios básicos afectan el tránsito. Un solo día de cierre puede paralizar la distribución nacional de pollitos desde las incubadoras”, señala.

El 98% de las materias primas que abastecen las plantas de producción provienen de Buenaventura, lo que convierte cada cierre en un riesgo logístico y económico. Además, la cercanía con zonas de conflicto como el Cauca y Jamundí expone a las granjas a extorsiones, amenazas y restricciones de movilidad.

“Muchas empresas han sido sometidas a extorsiones. Aunque ha habido avances en control, el riesgo sigue latente. A veces toca despachar productos en horarios inesperados, como domingos o madrugadas, para evitar bloqueos o retenes ilegales”, agrega Otero.

El impacto de la inseguridad es profundo: se estima que el 50% de la producción anual ha sido afectada directa o indirectamente por bloqueos, hostigamientos o restricciones en el flujo de materias primas.

Compromiso

A pesar de las dificultades, el gremio avícola en el Valle del Cauca mantiene su compromiso con las comunidades cercanas a las granjas, apoyando escuelas y actividades sociales. Sin embargo, la presencia de grupos armados ajenos a estas comunidades sigue generando tensión y riesgo operativo.

“Trabajar en el campo en Colombia es cada vez más difícil. Los empresarios necesitan apoyo para seguir produciendo y abasteciendo al país”, concluye Otero.