El trabajo articulado es una de las premisas que dejó el foro del agua en el Quindío

Armenia

Precisamente el evento fue impulsado por la cámara de comercio de Armenia y del Quindío y reunió a las diferentes empresas que tienen que ver con el suministro de agua, pero además con la conservación de las fuentes hídricas.

Inicialmente el presidente de la cámara de comercio, Rodrigo Estrada indicó que estos espacios son realmente importantes porque permite conocer como están las condiciones de abastecimiento que es una de las inquietudes frecuentes de la ciudadanía.

Enfatizó en que en las épocas pico se generan problemáticas de congestión, de servicios públicos por eso es importante la cultura en cuanto al cuidado del recurso hídrico.

CRQ

Por su parte el director encargado de la corporación autónoma regional del Quindío, Juan Esteban Cortés indicó que la esencia no es resolver preguntas, sino que surjan instancias administrativas y técnicas para proyectar un departamento en pro del medio ambiente.

Fue claro que es clave el desarrollo y por eso clave el trabajo articulado entre el sector público y privado para que la finalidad de los proyectos sea acorde al tema ambiental.

Fue enfático en afirmar que cuentan con fuentes hídricas sanas y resiliente como fue el ejemplo a la temporada seca del año 2024 en el que a pesar de la complejidad del clima no hubo mayor dificultad en el río Quindío porque no hubo racionamientos. Aclaró que trabajan en la protección de esta fuente hídrica que es la más importante para la capital quindiana.

EPA

A su vez el gerente de Empresas Públicas de Armenia, EPA Paulo César Rodríguez aseguró que la ciudad cuenta con el recurso hídrico para suministrarlo a los ciudadanos y sobre todo visitantes porque en épocas como las que se vive actualmente de receso escolar es fundamental dicho proceso.

Dijo que lo anterior es fundamental gracias a las labores enfocadas en la conservación y preservación del río Quindío que es la única fuente hídrica para el municipio de Armenia.

Afirmó que desde la entidad vienen realizando inversiones muy importantes respecto a la disminución en la captación del río Quindío, pero entregándole a más usuarios con la misma calidad y cantidad del agua.

EPQ

Asimismo, el gerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, José Alejandro Guevara informó que su servicio opera en nueve de los 12 municipios del departamento y que cuentan con 26 fuentes hídricas, tres ríos y 23 quebradas.

Advirtió que la complejidad se ha presentado cuando es la temporada seca como fue en el año 2024 donde el municipio de Filandia fue muy afectado.

Resaltó que a raíz de lo anterior se plantea sobre las acciones que deben establecerse no solo como empresas prestadoras del servicio público sino la entidad territorial por eso es fundamental la articulación para fortalecer los diferentes proyectos.

Alertó porque con las lluvias también se generan problemáticas por el mal manejo de aguas lluvias, de los residuos, taponamientos lo que desencadena en emergencias.

Caso de inundaciones en Circasia

A propósito, el gerente se refirió a la problemática que viven los ciudadanos del barrio El Poblado del municipio de Circasia donde con las fuertes lluvias se han presentado varias inundaciones.

Aclaró que, aunque no es competencia directa de la entidad vienen realizando acompañamiento a toda la situación entendiendo que es una problemática con el manejo de agua lluvia que viene de hace muchos años.

Explicó que vienen realizando sumideros trasversales antes de bajar al asentamiento, pero la ciudadanía aduce que una obra aledaña es la que está agravando la situación.

Ante esto, dijo que desde la administración vienen realizando las revisiones correspondientes por lo que desde su competencia están con la construcción de los sumideros para evitar afectaciones en medio de las fuertes lluvias.

Fue claro que es crucial el apoyo de la comunidad para mitigar el impacto por las precipitaciones.