El Studio Ghibli trae a Colombia “La Tortuga Roja”

Tras casi una década de su estreno mundial en el Festival de Cannes, el 16 de octubre, llega por primera vez a los cines de Latinoamérica y Colombia “La Tortuga Roja”, una joya del cine animado dirigida por Michael Dudok de Wit y producida por el Studio Ghibli, casa de clásicos como “La Tumba de las Luciérnagas” y la ganadora del Oscar “El niño y la Garza”.

Esta fábula sin diálogos, coproducida por Studio Ghibli y Wild Bunch, marcó un hito en la historia del estudio japonés: fue la primera película coproducida con un director extranjero, y la primera en no realizarse en Japón. Su debut en Cannes en 2016 sorprendió al público y conquistó a la crítica, obteniendo el Premio del Jurado en la sección Una Cierta Mirada y una nominación al Oscar a Mejor Película Animada.

Cortesía: Studio Ghibli Ampliar

“La Tortuga Roja” narra la historia de un hombre que, tras naufragar, despierta en una isla desierta rodeada de tortugas, cangrejos y aves. Cada intento por escapar es frustrado por una misteriosa tortuga roja que cambiará su vida para siempre. A través de una narrativa visual profundamente simbólica, la película se convierte en una reflexión sobre el amor, la pérdida, la familia y el ciclo eterno de la vida.

Acompañada por la partitura de Laurent Pérez del Mar, la cinta conmueve por su sencillez, su fuerza emocional y su magistral animación tradicional. Más que una historia, La Tortuga Roja es una experiencia sensorial que celebra la conexión entre el ser humano y la naturaleza, recordando que incluso en el silencio, la vida encuentra su voz. El 16 de octubre, el público colombiano podrá descubrir en pantalla grande una película que trasciende fronteras, idiomas y generaciones.