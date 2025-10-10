Entretenimiento

El Studio Ghibli trae a Colombia “La Tortuga Roja”

La sensible cinta nominada al Oscar a Mejor Película Animada dirigida por Michael Dudok De Wit trasciende fronteras, idiomas y generaciones.

Cortesía: Studio Ghibli

Cortesía: Studio Ghibli

Ricardo Bedoya

Tras casi una década de su estreno mundial en el Festival de Cannes, el 16 de octubre, llega por primera vez a los cines de Latinoamérica y Colombia “La Tortuga Roja”, una joya del cine animado dirigida por Michael Dudok de Wit y producida por el Studio Ghibli, casa de clásicos como “La Tumba de las Luciérnagas” y la ganadora del Oscar “El niño y la Garza”.

Esta fábula sin diálogos, coproducida por Studio Ghibli y Wild Bunch, marcó un hito en la historia del estudio japonés: fue la primera película coproducida con un director extranjero, y la primera en no realizarse en Japón. Su debut en Cannes en 2016 sorprendió al público y conquistó a la crítica, obteniendo el Premio del Jurado en la sección Una Cierta Mirada y una nominación al Oscar a Mejor Película Animada.

Cortesía: Studio Ghibli

“La Tortuga Roja” narra la historia de un hombre que, tras naufragar, despierta en una isla desierta rodeada de tortugas, cangrejos y aves. Cada intento por escapar es frustrado por una misteriosa tortuga roja que cambiará su vida para siempre. A través de una narrativa visual profundamente simbólica, la película se convierte en una reflexión sobre el amor, la pérdida, la familia y el ciclo eterno de la vida.

Acompañada por la partitura de Laurent Pérez del Mar, la cinta conmueve por su sencillez, su fuerza emocional y su magistral animación tradicional. Más que una historia, La Tortuga Roja es una experiencia sensorial que celebra la conexión entre el ser humano y la naturaleza, recordando que incluso en el silencio, la vida encuentra su voz. El 16 de octubre, el público colombiano podrá descubrir en pantalla grande una película que trasciende fronteras, idiomas y generaciones.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad