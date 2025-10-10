El rooftop Urania del Sophia Hotel en Cartagena, entre el 10% de los más populares del mundo

Urania, el rooftop del Hotel Sophia, ubicado en la ciudad de Cartagena y operado por OxoHotel Hospitality Management Group, ha sido reconocido en los ‘Travellers Choice Awards 2025’ entre el 10% de los rooftop más populares del mundo. Este prestigioso reconocimiento fue concedido por Tripadvisor, la plataforma de viajes más importante a nivel global.

La distinción se otorga únicamente a aquellos restaurantes y bares que han sido valorados de forma excepcional y constante por parte de los viajeros, lo que posiciona al Rooftop Urania como un referente de calidad en el sector gastronómico y hotelero de Cartagena y de Colombia.

Desde su reapertura en noviembre de 2023, Urania se ha distinguido por ofrecer un ambiente único inspirado en la mitología griega, donde la terraza, la gastronomía caribeña con fusión internacional, su coctelería de autor y el excelente servicio se han fusionado para brindar una experiencia memorable. A ello se suma su vista exclusiva hacia el Mar Caribe, la bahía de Cartagena, el Santuario de San Pedro Claver y la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, que convierten este espacio en el lugar ideal para disfrutar de un atardecer con un exquisito cóctel o de un brunch en la mañana.

“Nos llena de alegría saber que el Rooftop Urania ha alcanzado esta distinción. Este premio es especialmente valioso porque proviene de quienes ya han vivido nuestra experiencia, lo que confirma que nuestros estándares cumplen y superan las expectativas de nuestros clientes. En Sophia Hotel trabajamos cada día para ofrecer momentos únicos, y este reconocimiento nos motiva a seguir elevando la calidad y autenticidad de lo que hacemos”, afirmó Bresly Alzamora, Gerente General del Hotel Sophia.

Las reseñas y opiniones se recibieron durante un período de 12 meses. De hecho, de los más de 8 millones de perfiles en la plataforma, menos del 1% alcanza este reconocimiento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Estar entre los mejores negocios del mundo significa que han tenido un gran impacto entre sus visitantes. Los usuarios se tomaron el tiempo para dejar una reseña elogiosa sobre su experiencia y eso nos llena de orgullo”, dijo Kristen Dalton, presidenta de Tripadvisor.

Desde 2002, los Travellers Choice Awards exhiben los mejores hoteles y experiencias en múltiples categorías y regiones, según las opiniones y comentarios de millones de viajeros de todo el mundo. A diferencia de los premios tradicionales de la industria, estos galardones son el resultado de datos auténticos de viajeros reales recopilados en un período de 12 meses en Tripadvisor.