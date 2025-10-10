El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 10 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol debate sobre los partidos que jugaran la Selección Colombia de mayores y sub-20.

Selección Colombia / Getty Images

¿Qué selección le gusta más: la Sub-20 o la Mayores?

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el futuro del delantero Jhon Jader Durán y su posibilidad de volver a la Selección Colombia. César dijo: “Habló el técnico Néstor Lorenzo, lo primero que dijo es que Colombia es un equipo fuerte. Habló sobre Jhon Jader Durán, que muy probablemente saldrá del Fenerbahce”. Sobre el tema Steven agregó: “El tipo subió una publicación en la que aparece el ex jugador brasileño Adriano, si el ídolo de Jhon Jader Durán es Adriano, apague y vámonos. No hace falta en la selección”.

No olvide escuchar el audio del programa.

