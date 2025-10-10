El Pulso del Fútbol, 10 de octubre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Qué selección le gusta más: la Sub-20 o la Mayores? 44:11 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el futuro del delantero Jhon Jader Durán y su posibilidad de volver a la Selección Colombia. César dijo: “Habló el técnico Néstor Lorenzo, lo primero que dijo es que Colombia es un equipo fuerte. Habló sobre Jhon Jader Durán, que muy probablemente saldrá del Fenerbahce”. Sobre el tema Steven agregó: “El tipo subió una publicación en la que aparece el ex jugador brasileño Adriano, si el ídolo de Jhon Jader Durán es Adriano, apague y vámonos. No hace falta en la selección”.

