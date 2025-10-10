Después de una década Santa Marta tiene el ‘visto bueno’ para construir Hospital de Alta Complejidad

Santa Marta

Después de 10 años, el Ministerio de Salud y Protección Social aprobó la viabilidad técnica del Documento de Reorganización, Rediseño y Modernización de la Red de Prestación de Servicios de Salud del Distrito.

Así lo dieron a conocer las autoridades, quienes señalaron a través de un comunicado que esta viabilidad, otorgada mediante concepto técnico oficial del Ministerio de Salud y Protección Social, representa un respaldo nacional a la gestión adelantada por la Alcaldía Distrital y la secretaría de Salud de Santa Marta.

La implementación de esta Red permitirá remodelar, construir, adecuar y dotar centros y puestos de salud en todo el Distrito, así como la construcción de un Hospital de Alta Complejidad Santa Marta 500+ que beneficiará no solo a los samarios sino también a otros Municipios, en el marco de la Región Caribe 1.

El propósito es mejorar la oportunidad, accesibilidad, seguridad, capacidad resolutiva y satisfacción del usuario, fortaleciendo el portafolio de servicios de salud con un modelo de atención centrado en el ciudadano con enfoque poblacional, servicios especializados, garantizando el derecho fundamental de la salud, asegurando la implementación y eficiencia de rutas de atención.

Es así que el Ministerio de Salud, en cumplimiento de la Ley 1450 de 2011, la Ley 1608 de 2013 y el Decreto 1141 de 2013, determinó que la propuesta de Santa Marta es viable y pertinente. Tal y como reza el oficio recibido, el concepto técnico, el secretario de salud distrital, Jorge Lastra destacó: “Esta nueva Red sentará las bases para un sistema de salud más eficiente, integral y equitativo. Su implementación fortalecerá la atención primaria y la capacidad de respuesta en el Distrito, permitiendo una gestión ordenada, sostenible y humanizada”.

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Paulo Lastra Cantillo, celebró este hito señalando que: “Hoy Santa Marta cuenta con las herramientas para materializar los retos y desafíos trazados en nuestro Plan Territorial de Salud y el Plan de Desarrollo Distrital ‘Santa Marta 500+’. Este logro es el resultado del liderazgo político, la inversión pública y el compromiso de todo un equipo que trabaja por la vida y la salud de los samarios”.