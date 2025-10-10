Concejo Distrital de Cartagena posesionó mesa directiva 2026

En la sesión plenaria de este viernes, el Concejo Distrital de Cartagena llevó a cabo la posesión protocolaria de la mesa directiva para la vigencia 2026 y dio trámite a documentos y debates de relevancia para la ciudad.

En un acto solemne, se realizó la posesión de la mesa directiva para la vigencia 2026, donde cada integrante realizó de manera individual el juramento a la bandera. El concejal Hernando Piña Elles asumió como presidente de la Corporación, acompañado por la concejala Mónica Villalobos Olea como primera vicepresidenta y la concejala Laura Díaz Casas como segunda vicepresidenta.

Durante la plenaria se leyeron dos comunicaciones oficiales:

1. Solicitud de reunión de socialización en seguridad, presentada por la Policía Metropolitana de Cartagena, con el objetivo de fortalecer la cultura de autoprotección y socializar los aciertos y desaciertos del plan padrino a concejales, a cargo del intendente jefe John Jairo Sanguino.

2. Apoyo en seguimiento a compromisos de inversión en el barrio Policarpa Salavarrieta, relacionados con legalización urbanística, alcantarillado y vía interna.

El concejal Armando Córdoba llevó al recinto el caso del fallecimiento del menor Mateo Brieva, del barrio Olaya Herrera sector La Laja – Playa Blanca, señalando presuntas fallas en la atención médica recibida en la Clínica Buenos Aires. Córdoba manifestó su preocupación por la falta de acompañamiento a la familia y solicitó claridad en la investigación.

La concejala Laura Díaz respaldó la denuncia de Córdoba, expresando solidaridad con la familia del menor y con la comunidad. Resaltó la necesidad de que las autoridades de control adelanten investigaciones transparentes que permitan prevenir situaciones similares.

Por su parte los concejales Carlos Barrios y Rafael Meza radicaron una proposición para rendir homenaje al cirujano británico Dr. R. John Nichols, reconocido internacionalmente por sus aportes en la cirugía colorrectal y la creación de técnicas innovadoras que han beneficiado a pacientes en todo el mundo.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la concejala Laura Díaz destacó la reciente aprobación de la nueva ley de salud mental en Colombia, subrayando la importancia de fortalecer los programas de atención y prevención en Cartagena, donde una de cada tres personas presenta alguna condición de salud mental.

En medio de la sesión hubo buenas noticias también para el beisbol local, el concejal Rafael Meza celebró el anuncio del alcalde Dumek Turbay sobre la continuidad del béisbol profesional con la participación de los Tigres de Cartagena. Señaló que la noticia genera esperanza en los amantes del deporte y en la afición local.

Por su parte, el concejal Carlos Barrios complementó la información destacando que el acuerdo asegura la permanencia del equipo por tres años, que las entradas a los partidos serán gratuitas y que se contará con la participación de peloteros de Grandes Ligas, con el objetivo de que Cartagena compita en la Serie del Caribe.

Por último, Barrios resaltó además el trabajo de la Oficina de Control Urbano, indicando que esta dependencia ha recuperado la confianza de los ciudadanos en el seguimiento a proyectos de inversión, como el de Crespo, que llevaba 13 años detenido.