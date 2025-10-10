Comandante del Ejército confirma ofensiva contra el ELN en la frontera con Venezuela

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, explicó que la frontera con Venezuela se ha convertido en un corredor de movilidad criminal, aprovechado por los grupos ilegales, como el ELN, para el contrabando, tráfico de marihuana y cocaína, y por eso los ataques contra la base militar de Puerto Jordán, han sido repetitivos.

“Es una frontera porosa, donde los bandidos han encontrado la posibilidad de entrar y salir. Puerto Jordán es un obstáculo para ellos, y por eso atacan constantemente al Ejército”, explicó el general Cardozo.

El comandante detalló que el primer ataque fue ejecutado con una volqueta bomba ubicada a 430 metros de la base, desde donde lanzaron artefactos explosivos al interior de la instalación militar, luego hubo otro atentado a 800 metros.

El del pasado domingo 5 de octubre, se produjo desde 1.200 metros, mediante el uso de un mortero que impactó un alojamiento, causando la muerte de un soldado y heridas a seis más.

Sobre el más reciente ataque, en el cual no hubo víctimas, el general Cardozo indicó que los guerrilleros lanzaron granadas desde el cementerio del caserío, aprovechando su cercanía a la población civil.

“Ayer lanzaron desde el caserío, se escondieron entre la gente y colocaron rampas en el cementerio. Afortunadamente no hubo afectaciones”, precisó.

Cabecillas capturados por estos atentados

El general también confirmó que, en medio de las operaciones desplegadas, fueron capturados dos importantes cabecillas del ELN en Arauca: Darwin Perley Pérez Ramírez, alias el Quesero, cabecilla de finanzas del frente Domingo Laín, y Salvador Chiquillo Rangel, alias Salvador, señalado de ser sicario y encargado de la inteligencia de la estructura.

“Es una situación compleja porque se mimetizan entre la población civil. Andan en motos o carros, vestidos de civil, y cuando tienen la oportunidad, cometen los atentados y se esconden nuevamente”, afirmó el comandante del Ejército.

Cardozo advirtió que las operaciones no se detendrán a pesar de las amenazas.

“Vamos a incrementar las operaciones. El ministro de Defensa y la cúpula militar ya estuvieron en la zona y ofrecieron recompensas por los cabecillas. Eso los tiene dolidos y por eso han ordenado más acciones criminales. Pero el Ejército no va a retroceder”, enfatizó.