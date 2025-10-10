Colombia proyecta récord en temporada de cruceros 2025-2026

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia proyecta un crecimiento del 26.17 % en el número de pasajeros para la temporada de cruceros 2025-2026 en comparación con 2024, en la que recibieron 365.214 pasajeros en 182 arribos en Cartagena, consolidando al país como un destino estratégico en las rutas marítimas del Caribe. Según el más reciente informe “Dinámicas de movilidad marítima de cruceros en el Caribe colombiano: temporada y nuevos destinos” del Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (OM3) de la entidad, este aumento estará impulsado principalmente por la operación de dos cruceros de Royal Caribbean, que movilizarán más de 82.000 pasajeros en 36 llegadas.

La temporada 2024-2025 del turismo de cruceros obtuvo un impacto económico cercano a los 50 millones de dólares, consolidando a Colombia como un destino competitivo en el Caribe, confirmando el éxito de la estrategia “Colombia el País de la Belleza” como campaña para la promoción turística.

El flujo de pasajeros se concentra principalmente entre octubre y abril, con enero como el mes de mayor afluencia, este patrón sigue la tendencia común de la industria en el Caribe, donde la demanda se concentra en los meses de invierno y primavera del hemisferio norte, mientras que en verano y parte del otoño se registran descensos significativos en la llegada de turistas. No obstante, entre 2023 y 2025 Cartagena experimentó un crecimiento acumulado del 19.67 %, con un incremento moderado del 4.36 % entre 2023 y 2024, seguido por un aumento más pronunciado del 14.67 % durante 2025, lo cual indica un reposicionamiento de la ciudad en las rutas internacionales. Este comportamiento refleja un cambio significativo en la tendencia: Cartagena superó su récord histórico de pasajeros y extendió su temporada turística más allá de lo habitual.

El análisis de nacionalidades muestra que, aunque Estados Unidos se mantiene como el mercado dominante con una participación entre el 66.83 % en 2023, 61.86 % en el 2024 y un 63.18 % en 2025, existe una clara tendencia a la diversificación. La aparición de turistas de Australia en 2025, y el repunte relativo de Canadá y Reino Unido, sugieren una apertura hacia públicos más heterogéneos y globales.

En cuanto al perfil etario, los datos confirman que los cruceros son la modalidad de turismo preferida por los adultos mayores. Más del 68 % de los pasajeros totales registrados entre 2023 y 2025 corresponden a los segmentos de 60 a 69 años (207.643) y de 70 años o más (241.230), quienes combinan mayor disponibilidad de tiempo con capacidad de consumo.

Durante la temporada 2024-2025, en el año 2025, el Puesto de Control Migratorio Marítimo del Muelle de Cartagena reportó 11.957 entradas y 8.173 salidas, demostrando la capacidad del terminal para recibir hasta cinco cruceros de manera simultánea, con un volumen cercano a 10.000 turistas diarios, atendiendo embarcaciones de entre 150 y 350 metros de longitud.

Como autoridad migratoria, la labor de Migración Colombia es indispensable para garantizar el éxito logístico y la seguridad del sector. La entidad tiene la misión de implementar controles rigurosos para la entrada y salida de pasajeros y tripulación, procesando grandes volúmenes de personas en cortos periodos de tiempo, en sus principales Puestos de Control Migratorio Marítimo (PCMM) como Cartagena, Coveñas, Providencia, San Andrés, Santa Marta, Barranquilla, Puerto Nuevo, Capurganá, Turbo, Juradó, Bahía Solano, Buenaventura y Tumaco.

Para asegurar esta trazabilidad y control, Migración Colombia consolida el uso de herramientas tecnológicas como el Sistema de Información de Reporte de Extranjeros (SIRE). Este sistema, de uso obligatorio para las empresas de transporte marítimo, permite reportar los datos de pasajeros y tripulantes, generando estadísticas confiables esenciales para la planificación portuaria y turística.

“Estos resultados confirman el éxito de la política del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, bajo la estrategia “Colombia el País de la Belleza, para posicionar a Colombia como destino turístico. Desde Migración Colombia cumplimos un papel clave para que este crecimiento se dé en condiciones de seguridad, eficiencia y confianza internacional, contribuyendo al fortalecimiento del turismo marítimo, que aporta significativamente a la economía local y nacional”, señaló Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.