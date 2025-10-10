Clínica Medilácer de Tunja gana premio internacional por innovar en el tratamiento de heridas

La Clínica Medilácer de Tunja obtuvo el primer lugar en el Congreso de la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas, celebrado en la Ciudad de México, gracias a su trabajo interdisciplinario enfocado en prevenir amputaciones y transformar vidas. «...Para nosotros ha sido un reconocimiento muy importante, ya que refleja el trabajo que hacemos en la clínica con un enfoque humanizado, integral y con tecnología de punta para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios...», destacó el doctor Luis Mariño, líder del equipo investigador.

El grupo galardonado está conformado por la jefe Adriana Mora, la doctora Tatiana González y el doctor Mariño, quienes lideran un proceso de atención segura e innovadora para pacientes con heridas de alta complejidad. «...Somos un equipo que trabaja de manera articulada en toda la clínica, con canales de comunicación efectivos para brindar una atención humanitaria y de calidad a pacientes que enfrentan lesiones que pueden afectar su bienestar y funcionalidad...», explicó Mariño, resaltando que este logro es fruto de la unión de distintas áreas médicas.

La técnica premiada, basada en el uso de fluorescencia como herramienta diagnóstica, permite identificar con precisión la carga bacteriana en heridas, optimizar los tratamientos y reducir el tiempo de hospitalización. «...Se emplean lámparas de luz azul que revelan cambios de color en la herida, lo que nos orienta sobre el tipo de microorganismos presentes y facilita un tratamiento más exacto...», explicó la doctora Tatiana González, quien añadió que, pese a la alta tecnología utilizada, los costos son similares a los tratamientos convencionales, con el beneficio adicional de disminuir los días de estancia hospitalaria. Este avance consolida a Medilácer como un referente en innovación médica en Boyacá.