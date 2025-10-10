Cerca de 9.200 turistas zarparán desde el muelle entre el viernes y el lunes festivo

La semana de receso escolar llega a su momento cumbre con el puente festivo, desde hoy, viernes 10 hasta el lunes 13 de octubre, días de mayor intensidad de la actividad náutica en Cartagena de Indias, principal destino turístico en Colombia.

Por esta razón, el Muelle de La Bodeguita, único muelle autorizado para el zarpe de embarcaciones turísticas hacia la zona insular de Cartagena, ha desplegado toda su capacidad operativa con el fin de ofrecer una experiencia de embarque, salida y retorno con toda agilidad, comodidad y seguridad a cerca de 9.200 turistas que se proyecta que usen esta terminal.

Una semana con alta actividad turística

Se prevé que, durante toda la semana, más de 20.000 pasajeros zarpen desde el Muelle de La Bodeguita en más de 460 operaciones marítimas. De este total: 14.000 turistas realizarán tours de pasadía hacia la zona insular (Islas del Rosario, Barú, Tierra Bomba). Además, más de 5.000 personas disfrutarán de tours al atardecer y en la noche en la bahía de Cartagena, experiencias cada vez más demandadas por visitantes nacionales e internacionales. Esta operación fortalece la conexión entre la ciudad y sus islas, una oferta que articula naturaleza, sol, mar y cultura local.

“Desde Corpoturismo, como entidad administradora del Muelle de La Bodeguita, hemos activado toda nuestra capacidad operativa y logística para garantizar un zarpe seguro, ágil y organizado durante este puente festivo, que representa el punto más alto de la semana de receso escolar. Esta operación no es solo un reto de movilidad turística, sino también una oportunidad para consolidar a Cartagena como un destino líder en turismo náutico y marino-costero en Colombia. Estamos trabajando de forma articulada con la Alcaldía de Cartagena, DIMAR y toda la institucionalidad del sector, así como con los operadores turísticos, para ofrecer una experiencia memorable a quienes visitan nuestras islas”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Cartagena espera más de 96 mil pasajeros llegarán por vía aérea

Durante toda la semana la semana de receso, se estima la llegada de 96.398 pasajeros al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez: 85 % colombianos y 15 % extranjeros.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La mayor parte de turistas colombianos vendrán de:

• Bogotá (40 %)

• Medellín (26 %)

• Cali (11 %)

• Pereira (10 %)

La mayoría de las reservas corresponden a grupos familiares de entre 2 y 5 personas, lo que evidencia el atractivo de Cartagena como destino vacacional para familias.