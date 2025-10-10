Cartagena reafirma su compromiso con la salud mental

El Departamento Administrativo Distrital de Salud – Dadis, a través del Programa de Salud Mental, se une a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, reiterando su compromiso con la promoción del cuidado emocional, la prevención de los trastornos mentales y la construcción de entornos protectores en la ciudad.

“Desde el Dadis reafirmamos que la salud mental es un derecho y una prioridad en Cartagena. Seguimos comprometidos en generar espacios seguros, accesibles y libres de estigmas, donde cada persona pueda recibir atención integral y acompañamiento emocional”, expresó Rafael Navarro España, director del Dadis.

En Colombia, la Ley 2460 de 2025 establece que la salud mental es un derecho fundamental y diferencia la salud mental de los trastornos mentales, priorizando la atención a personas con dichos trastornos, así como a niños, niñas, adolescentes y personas mayores.

Cartagena, conmemora esta fecha con el tercer simposio de salud mental dirigido a profesionales de la salud, el encuentro cuenta con la participación de expertos en medicina, siquiatría y psicología clínica

Las ponencias se desarrollaron sobre

_ Generalidades y normativas de la atención de urgencias en salud mental a cargo del médico Álvaro Cruz Quintero

_ Cuidado al cuidador, ponente la psicóloga clínica Valentina Suárez

_ Paciente agitado en salud mental – enfoque diferencial- dirigida por el psiquiatra Amaury García

El cuidado de la salud mental es esencial para la vida y el bienestar de todas las personas. Por ello, desde el Dadis se desarrollan acciones permanentes de educación, sensibilización y acompañamiento psicosocial en distintos entornos.

En lo corrido de este año más de 4.000 personas han sido impactadas a través de estrategias pedagógicas y participativas implementadas en entornos educativos, comunitarios, de salud e interinstitucionales, con el propósito de promover el cuidado de la salud mental, prevenir factores de riesgo y socializar las rutas de atención disponibles en la ciudad. Estas jornadas se realizan de manera articulada con los diferentes actores del sistema de salud, como las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de salud mental y diversas entidades públicas y privadas, fortaleciendo la red de atención y garantizando un servicio oportuno, digno y sin estigmas.

En Cartagena, cuenta con profesionales para orientación y atención sociológica gratuita a través de líneas de atención 24/7 125 del CRUED

304 2712653 horarios de atención de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 1:00pm a 5:00pm

Sábados 8:00am a 1:00 pm