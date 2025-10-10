Cancelaron concierto gratuito de Ryan Castro en Bogotá por incumplimiento de requisitos logísticos

Por incumplimientos en la reglamentación requerida, las autoridades de la localidad de La Candelaria cancelaron el concierto gratuito que el cantante paisa Ryan Castro había anunciado para este 10 de octubre a las 4:00 p.m., en Bogotá.

De acuerdo con la información oficial, la decisión obedece al incumplimiento de requisitos logísticos necesarios para garantizar la seguridad y el desarrollo del evento, dada su magnitud. En el comunicado emitido por la Alcaldía Local se señala, además, que “la póliza de responsabilidad civil presentada correspondía al Movistar Arena y no al parque La Concordia”, lugar donde se realizaría el concierto.

Pese a la cancelación, varios seguidores del artista llegaron desde temprano a la zona de encuentro, ya que el evento tenía un aforo limitado y se esperaba una gran asistencia.

El artista había anunciado la presentación durante un encuentro en la Casa Spotify como antesala a su concierto oficial programado para el 31 de octubre en la capital, en el que presentará su nuevo álbum denominado ‘Sandé’.

Hasta el momento, el artista paisa no se ha pronunciado frente a la decisión de las autoridades y mantiene en pie su presentación.