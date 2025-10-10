Cae banda delincuencial 'Los Rompe Cadenas', hurtaban a turistas en la modalidad de raponazo

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a tres presuntos delincuentes, en el Centro Histórico.

La Policía Nacional y la oportuna información de la comunidad, fue clave para desplegar un rápido operativo en las horas de la madrugada, donde se interceptan a dos hombres y una mujer, de 19, 24 y 26 años de edad, respectivamente, por el delito de hurto.

Los detenidos fueron sorprendidos huyendo del lugar de los hechos, practicándoles un registro personal, donde se les encuentran dos cadenas de oro avaluadas en más de 20 millones de pesos, las cuales habían sido hurtadas minutos antes a dos ciudadanos mexicanos.

Uno de los capturados, alias “Adriana”, presenta seis (6) anotaciones judiciales como indiciada por los delitos de hurto calificado (2023), hurto menor cuántia (2022), hurto calificado (2021), hurto por medios informáticos (2021), daño en bien ajeno (2017) y hurto calificado (2016).

Los detenidos, al parecer, integrarian una banda delincuencial dedicada especialmente al hurto de cadenas de oro en la modalidad de raponazo. Estos sujetos abordan a extranjeros en las salidas de establecimientos nocturnos, con actitudes distractoras y la simulación de riñas a espera del factor oportunidad para halarle las prendas de oro.

Los elementos incautados y los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

“En lo corrido del año se han capturado 5.060 personas por diferentes delitos, entre ellos, 701 por el delito de hurto”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, a las estructuras delincuenciales que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.