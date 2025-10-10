Bloquean la vía Rionegro a Bucaramanga: comunidad protesta por falta de agua

Bucaramanga

En medio de una creciente inconformidad, los habitantes de los barrios Mirabel el punto y Villas del Socorro, en el municipio de Rionegro, Santander, protagonizan una protesta pacífica y bloqueo intermitente de la vía nacional que comunica a Rionegro con Bucaramanga, como medida de protesta ante la falta de agua potable en sus viviendas.

Según explicó Carolina Salon, una de las voceras de la comunidad, la problemática se remonta a varios años atrás, cuando se construyó un tanque para el acueducto municipal. Sin embargo, a pesar de tres contratos ejecutados, el suministro de agua nunca ha llegado a los hogares de estas comunidades.

“Tenemos una problemática con un tanque que fue construido hace unos años. Se han hecho tres contratos, pero no hemos podido tener agua potable en nuestras viviendas. Las obras no se han visto ejecutadas”, expresó.

La líder comunal señaló que en el último año se iniciaron nuevos trabajos, que incluyeron la ruptura del pavimento y la instalación de tuberías, pero no se verificaron las cajas de inspección ni se ha confirmado si el agua llega al tanque. Además, denunció la falta de transparencia en la contratación. “No hemos podido tener copia del contrato, del acta de inicio, ni sabemos quién es el contratista”, añadió Carolina Salon.

Cierres intermitentes en la vía Rionegro - Bucaramanga

Ante la falta de respuesta, los vecinos decidieron cerrar la vía por lapsos de una hora, permitiendo el paso de vehículos durante veinte minutos en cada sentido. “Estamos solicitando una mesa técnica con el alcalde y el gerente de la Empresa de Servicios Públicos, pero ninguno ha llegado. Desde las ocho de la mañana también esperamos a la personera, pero no ha acudido”, señaló Carolina.

El bloqueo en este corredor nacional hacía la costa caribe se mantiene mientras las comunidades esperan la presencia de las autoridades locales para establecer una mesa de diálogo que permita encontrar una solución definitiva al suministro de agua potable, un servicio que aseguran se les ha negado durante años, a pesar de los múltiples anuncios de inversión.