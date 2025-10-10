Revelan el Line Up que hara de Ritvales 2025 una gran fiesta

Ritvales 2025 ya calienta motores para tomarse Medellín el próximo 1 y 2 de noviembre, con una alineación de lujo que pone a Colombia en el mapa de los grandes festivales electrónicos del mundo. El Parque Norte será el escenario de esta edición que reunirá a más de 60 artistas, encabezados por figuras de talla mundial como Charlotte de Witte, Adam Beyer, Adriatique y Roger Sánchez, nombres que suelen verse en los lineups de festivales europeos como Tomorrowland o Awakenings.

El público podrá disfrutar de diferentes atmósferas sonoras que van desde el techno más contundente hasta propuestas más melódicas y experimentales. Uno de los grandes atractivos será la presencia del sello Drumcode, liderado por Adam Beyer, que tomará control de uno de los escenarios, mientras que Adriatique comandará el día inaugural. También habrá presencia colombiana con artistas como Khomha, Alexa, Noise Mafia y Obando, quienes representan el talento electrónico local en crecimiento.

Más allá de la música, Ritvales 2025 promete una experiencia integral con zonas de descanso, espacios de bienestar y activaciones culturales bajo el concepto “Tómate un Break”. Las entradas ya están disponibles en Tuboleta y se espera la llegada de asistentes de diferentes regiones del país e incluso del exterior. Todo está listo para que Medellín vuelva a vibrar al ritmo de las tornamesas.