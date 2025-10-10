Así se jugarán los cuartos de final del Mundial Sub-20: fechas, horas y cómo seguir desde Colombia

El Mundial Sub-20 en Chile entró en una de sus fases finales más emocionantes. Este fin de semana se jugarán los compromisos correspondientes a los cuartos de final, los ocho mejores equipos del mundo están listos para competir por un cupo en las semifinales: hay dos selecciones sudamericanas, dos norteamericanas, tres europeas y una africana.

Entre ellos está la Selección Colombia, que viene de vencer 3-1 a Sudáfrica en los octavos de final. En esta siguiente fase del campeonato deberá enfrentar a España, que viene de superar a Ucrania y es una de las selecciones favoritas a quedarse con el trofeo, por lo que al combinado nacional le espera un reto complicado.

Lea también: ¿Cómo le ha ido a la Colombia Sub-20 las veces que ha jugado los cuartos de final del Mundial?

Los dirigidos por César Torres llegan a esta fase invictos, resultado de dos triunfos y dos empates. Sin embargo, para este juego tendrán una baja relevante en el plantel, tras la suspensión por acumulación de amarillas de Simón García, el central de Atlético Nacional que venía siendo titular y es fundamental en el esquema.

Las otras llaves de los cuartos de final

El otro equipo sudamericano es Argentina, que se clasificó primero del grupo D y en los octavos superó por goleada 4-0 a Nigeria. En esta instancia de la Copa Mundial Sub-20 se medirá ante el seleccionado mexicano, que fue segundo del grupo C y dejó en el camino a los anfitriones en la ronda anterior con marcador de 4-1.

Le podría interesar: Colombia venció a Sudáfrica y avanzó a cuartos de final del Mundial Sub-20

Otro de los compromisos de estos cuartos de final será entre Estados Unidos y Marruecos. Los norteamericanos fueron primeros del grupo E con 9 puntos, en una zona muy reñida en la que clasificaron tres equipos y luego dejaron en el camino a Italia con resultado 3-0. El equipo africano es una de las selecciones más aguerridas pues fue primera del grupo C y en la fase anterior, dejó en el camino a Corea del Sur con marcador de 2-1.

Finalmente, el último duelo será entre dos combinados europeos. Uno de ellos es la selección de Noruega, que compartió grupo con Colombia, pasó segundo de esta zona y más adelante le ganó 1-0 a Paraguay en los octavos de final. En esta etapa se enfrentarán a Francia, tercera del grupo E y que llega tras superar 1-0 a Japón.

Lea también: Selección Colombia: los titulares que encaminaron la clasificación a cuartos del Mundial Sub-20

🇲🇽🇦🇷🇪🇸🇨🇴🇺🇸🇲🇦🇳🇴🇫🇷



Los cruces de Cuartos de Final están definidos. 🔥#U20WC pic.twitter.com/AuW02o0kNi — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 10, 2025

Horarios de los cuartos de final

España vs. Colombia / 11 de octubre - 3:00 P.M. (hora Colombia) / Talca

Mexico vs. Argentina / 11 de octubre - 6:00 P.M. / Santiago

Estados Unidos vs. Marruecos / 12 de octubre - 3:00 P.M. / Rancagua

Noruega vs. Francia / 12 de octubre - 6:00 P.M. / Santiago

¿Cómo seguir los cuartos de final del Mundial Sub-20?

Todos los compromisos del Mundial Sub-20 los podrán seguir a través de la transmisión de DirecTv. El partido de la Selección Colombia tendrá todas las emociones en el minuto a minuto de caracol.com.co.