A 2 años de la condena, Estado incumple 80% de sentencia CIDH en caso Colectivo José Alvear Restrepo

A Casi dos años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por toda la estigmatización contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la sentencia presenta un incumplimiento superior al 80%.

Este incumplimiento lo corroboró la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos que estuvo en Colombia haciendo un seguimiento a las 16 medidas de reparación ordenadas en su sentencia. Pero pese al fallo de este tribunal internacional, las agresiones y estigmatización contra integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, continúan. Precisamente Yessika Hoyos presidenta del CAJAR nos explicó algunos de los incumplimientos del Estado.

“Entre ellos reformar la ley de inteligencia. Es una medida muy importante para que los defensores de Derechos Humanos no sigamos siendo considerados como blancos legítimos o como enemigos internos. Otra medida muy importante es todo el tema de desclasificación y depuración de los archivos del DAS, en donde allí fuimos puestos como enemigos del Estado, y esta medida, pues el archivo incluso general de la Nación ya hizo un balance, sin embargo, pues se tiene que digitalizar todos estos archivos, se tienen que incluso aplicar medidas urgentes para conservar los archivos, y poder por fin tener acceso a todos estos archivos de inteligencia, sobre todo para que nunca más se vuelva a repetir estos hechos en Colombia. Otra medida muy importante es reconocer un derecho que no existía en el sistema interamericano que es el derecho a defender los Derechos Humanos Y entre ellas se orden también el crear un día en Colombia que conmemore y rescate la memoria y que es sobre todo la importancia del país que es el defensor y defensora de derechos humanos.”.

Recordemos que el fallo estableció la responsabilidad internacional del Estado colombiano por haber violado los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia y el derecho a defender derechos, entre otros.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado como primer paso de reparación por 100 hechos de agresión y persecución sistemática contra su labor de defensa de los Derechos Humanos, pedir perdón público. Este acto será encabezado por el presidente Gustavo Petro y se llevará a cabo el próximo 17 de octubre.