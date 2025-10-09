Vecinos del barrio San Isidro advierten realización de piques ilegales de motos en Corredor de Carga

Cartagena

Residentes de la comunidad del barrio San Isidro en Cartagena protestaron en el Corredor de Carga por la creciente ola de accidentes de tránsito que se presentan en esta importante arteria vial. La comunidad denunció a través de los micrófonos de Caracol Radio que la accidentalidad ha cobrado víctimas fatales, incluyendo un vecino identificado como Marcos Manjul, quien falleció tras ser atropellado por motociclistas que realizaban presuntos piques ilegales.

Edward Castellón, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Isidro, confirmó que en la zona se han presentado cuatro muertes y siete personas heridas por accidentes de tránsito.

Puntos críticos

Castellón señaló que los puntos más críticos de accidentalidad son la cebra ubicada después de la Báscula, frente a la bomba Petromil, y la que está sobre La Purina.

La protesta se dio después de que la comunidad recurriera a las vías de hecho, ya que no habían obtenido respuesta del DATT sobre una solicitud de demarcación de cebras realizada el 1 de septiembre.

“Nosotros realizamos a través de la Junta de Acción Comunal una solicitud con el tema de marcaciones de la cebra. Ya ha pasado más de un mes, no hemos tenido respuesta del tránsito. Desafortunadamente ocurrió el incidente con el vecino y por eso decidimos tomarnos las vías de hecho”, afirmó Edward Castellón.

Según el relato de familiares y vecinos, la víctima del pasado lunes iba cruzando la carretera hacia una tienda para hacer una compra. “Él vio que venían dos motos, venían dos o tres motos haciendo piques. Él dice que una de ellas no logró verla bien porque no tenía las luces prendidas”, indicó Marcela Jiménez, vecina cercana al fallecido.

Advierten piques ilegales

Los piques ilegales han sido identificados generalmente después de las 9 de la noche, cuando el flujo vehicular disminuye en el Corredor de Carga.

Cruzar el corredor de carga se ha convertido en una lucha diaria para los peatones.“Es bastante difícil porque hay veces que se dura hasta 20 minutos. Tienen que llegar a esperar a que lleguen más personas, que lleguen cinco o seis para que ellos puedan parar. Incluso muchos vecinos han optado por cruzar con palos la mano, pedir favores”, puntualizó.

Compromisos

Tras las protestas, la Junta de Acción Comunal se reunió con el director del tránsito, logrando algunos compromisos inmediatos, entre ellos la presencia permanente de agentes y una eventual instalación de reductores de velocidad.