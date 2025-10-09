Una mujer fue rescatada entre las latas de su vehículo tras accidente en Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Grave accidente de tránsito de registró en las últimas horas en la vía que comunica a Oiba con San Gil, en el departamento de Santander, una mujer resultó gravemente herida.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos de Oiba, el siniestro se habría originado por un aparente microsueño que provocó el volcamiento total del vehículo tipo automóvil en el que se desplazaban tres personas.

“Nos llaman y nos informan de una persona atrapada en la vía nacional por un accidente de tránsito, al acudir nuestras unidades se encuentran en el kilómetro 79, un vehículo tipo automóvil con un volcamiento total, al parecer por un microsueño colisiona contra una parte de la vía y posterior tiene el volcamiento”, agregó Orlando Murillo, comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio.

Los organismos de socorro realizaron maniobras de extracción, cortando parte de la estructura del automotor para liberar a la conductora, quien quedó atrapada durante 15 minutos.

La mujer fue trasladada de inmediato en ambulancia hacia el hospital del municipio de El Socorro, debido a la gravedad de las heridas.

Los demás ocupantes del vehículo también fueron valorados y están bajo observación médica, mientras las autoridades de tránsito adelantan las respectivas investigaciones para establecer las causas del siniestro.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores para que eviten conducir cansados y tomen pausas activas durante los trayectos largos, con el fin de prevenir accidentes.