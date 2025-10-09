Entretenimiento

Una aventura miedosa pero divertida en “Zoopocalipsis”

Película animada con tintes de terror dirigida por Ricardo Curtis y Rodrigo Perez-Castro, nos adentra en un zoológico donde los animales se vuelven zombis.

Cortesía: Diamond Films Película “Zoopocalipsis”

Ricardo Bedoya

Bélgica, Canadá y Francia se unen para llevar a pantallas de cine colombianas desde el 9 de octubre la cinta animada “Zoopocalipsis” (Night of the Zoopocalypse) dirigida por Ricardo Curtis, Rodrigo Perez-Castro, en esta oportunidad las risas no faltan cuando una loba y un puma forman equipo para frenar un virus que convierte a los animales del zoológico en zombis.

En “Zoopocalipsis”, un meteorito se estrella en un zoológico desatando un virus que transforma a los animales en viscosos zombis. Gracie, una joven loba, se une en la aventura a Dan, un puma salvaje recién llegado, para idear un plan y que los animales vuelvan a la normalidad. Junto a la ayuda de un grupo de supervivientes muy peculiares se embarcan en la peligrosa misión de rescatar el zoo del apocalipsis.

Con las voces en inglés de Gabbi Kosmidis, David Harbour y Pierre Simpson, esta aventura animada llega a Colombia gracias a Diamond films. “Zoopocalipsis” se convierte en una inteligente y divertida cinta de terror infantil, que se disfruta en salas de cine desde el 9 de octubre.

