Tribunal del Magdalena admite acción que podría llevar a la disolución definitiva de la Essmar

Santa Marta

El Tribunal Administrativo del Magdalena admitió una acción de cumplimiento que podría marcar el final de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR E.S.P.), tras más de tres años bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La decisión, firmada por la magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos el pasado 7 de octubre de 2025, obedece a una demanda presentada por el abogado Gerardo Miguel Martínez Hernández, quien pidió al alto tribunal que se haga cumplir los límites a los plazos de intervención de empresas bajo control estatal.

El demandante argumentó que la Superservicios, tomó posesión administrativa de la ESSMAR con el compromiso de definir su futuro —liquidación o recuperación— dentro de un periodo máximo de dos años. Sin embargo, ya transcurrieron más de tres años sin que se haya adelantado la disolución, lo que, según el accionante, constituye un incumplimiento normativo.

Lea la noticia: Gobierno Nacional devolverá la administración de la Essmar a la Alcaldía de Santa Marta

El Tribunal ordenó notificar al superintendente Felipe Durán Carrón y le concedió un plazo de tres días para rendir un informe sobre el caso, mientras que la sentencia deberá emitirse dentro de los 20 días siguientes. De confirmarse el incumplimiento, la Superservicios estaría obligada a iniciar el proceso de disolución de la ESSMAR y, en consecuencia, crear una nueva empresa que garantice la continuidad de los servicios públicos en la capital del Magdalena.

El proceso judicial se origina luego de que el Consejo de Estado ordenara al Tribunal reabrir el caso, tras considerar que sí existían méritos para estudiar el presunto incumplimiento.

De prosperar esta acción, Santa Marta entraría en una nueva etapa institucional, con el nacimiento de una nueva entidad prestadora de servicios públicos, luego de un prolongado y polémico periodo de intervención que ha generado tensiones entre la Nación y el Distrito.