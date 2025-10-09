Taxistas de Neiva se convierten en aliados para prevenir la violencia de género

Neiva

Desde la Secretaría de la Mujer y la Alcaldía de Neiva se continúa fortaleciendo el programa de formación dirigido a los taxistas de la ciudad. En total, 30 conductores —entre damas y caballeros— participaron recientemente en la rotulación de sus vehículos con un distintivo visible que los identifica como aliados en la prevención y atención de la violencia basada en género. Además, 30 taxistas hacen parte de un proceso permanente de capacitación en rutas de atención y acompañamiento a víctimas.

Esta iniciativa pionera busca que los conductores adquieran herramientas para actuar adecuadamente frente a situaciones de riesgo que involucren a mujeres víctimas de violencia. Según la Secretaría de la Mujer, de los 30 taxistas capacitados, 20 son mujeres que asumieron el compromiso de brindar ayuda y canalizar los casos hacia las autoridades competentes cuando una víctima requiera auxilio dentro de su vehículo.

Según Clara Peña, de la secretaria de la mujer afirmo que “Las cifras de violencia intrafamiliar y de género continúan siendo preocupantes en Neiva. Aunque la Secretaría de la Mujer no confirmó si los casos han aumentado, sí señaló que los registros actuales son altos y se encuentran bajo revisión en la base de datos del perfil epidemiológico de la Secretaría de Salud. Este panorama refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y atención oportuna en todos los sectores sociales”.

El programa de taxistas aliados contra la violencia de género se desarrolla actualmente como un plan piloto en Neiva, aunque existen experiencias similares en otras ciudades del país como Bucaramanga. Las autoridades locales insisten en que más allá de colocar un distintivo en los vehículos, el objetivo es contar con conductores realmente comprometidos con la protección de las mujeres y la construcción de una ciudad más segura y solidaria.