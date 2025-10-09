Santa Marta recibe la máxima distinción de Boyacá por su legado histórico y cultural en sus 500 años

Santa Marta

Como símbolo de unión histórica y reconocimiento a su legado fundacional, el departamento de Boyacá otorgó a Santa Marta la ‘Orden de los Lanceros’ - Collar de Oro, su máxima distinción. El acto, cargado de solemnidad y espíritu de hermandad, tuvo lugar en el despacho del alcalde Carlos Pinedo Cuello, quien recibió el galardón de manos del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez.

La condecoración se entregó como parte de la celebración por los 500 años de fundación de Santa Marta, ciudad más antigua de Colombia y cuna del proceso colonial en el continente. Boyacá, tierra que simboliza la libertad con la Batalla del Puente de Boyacá (1819), rinde homenaje así a Santa Marta, símbolo del origen y la historia viva del país desde su fundación el 29 de julio de 1525.

“Este reconocimiento nos une más como nación. Boyacá representa la libertad y Santa Marta el origen. Dos territorios que, juntos, cuentan la historia de Colombia. Recibimos esta distinción con orgullo y con el compromiso de seguir construyendo futuro desde la memoria”, expresó el alcalde Pinedo Cuello, quien recibió la distinción en nombre de todos los samarios.

Durante la ceremonia, el gobernador Carlos Amaya exaltó la importancia de Santa Marta como ‘La Perla de América’, y destacó su fuerza, resiliencia e inspiración, indicando que “Santa Marta representa cinco siglos de fuerza indomable, de historia viva y de una identidad que sigue inspirando a Colombia”.

La Orden de los Lanceros, en su máxima categoría, rinde tributo a los héroes del Pantano de Vargas y al espíritu libertador del pueblo boyacense. Su entrega a Santa Marta simboliza una hermandad histórica que trasciende los siglos, entre dos territorios que marcaron el inicio y consolidación de lo que sería la Gran Colombia.

Este gesto reafirma la relación de respeto, admiración y cooperación entre Santa Marta y Boyacá, unidos por los valores fundacionales de la patria: libertad, identidad y unión.

Finalmente, el Gobierno de Boyacá subrayó su compromiso con el reconocimiento de ciudades que, por su legado histórico y visión de futuro, son pilares de la memoria colectiva y la identidad nacional.