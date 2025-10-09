Los Perros Criollos llegan al Coliseo MedPlus: humor digital en vivo en Bogotá

El fenómeno de la comedia digital aterriza en la capital

Los Perros Criollos, el programa de comedia más visto en Colombia y uno de los tres más populares en América Latina en YouTube, se presentará en el Coliseo MedPlus.

Lokillo, JP y Julián han conquistado millones con su humor honesto y cercano, convirtiendo las tragedias cotidianas en risas. Desde su estreno en 2022, han sostenido el interés por más de tres años y convocado cerca de 100.000 asistentes en giras por Colombia, Estados Unidos y Europa.

En 2023 lanzaron “La Fiesta de los Criollos”, un formato que mezcla comedia, música y batallas de improvisación, con invitados como Alcolirykoz.

Además, parte de los recursos recaudados se destinan a una fundación de animales, apoyando rescates y adopciones responsables.

Recomendaciones para asistentes

El Coliseo MedPlus espera miles de asistentes y ofrece soluciones para garantizar comodidad y seguridad:

Parqueadero oficial

Capacidad: 1.000 vehículos

Tarifa carros: $35.000 COP

Tarifa motos: $25.000 COP Compra anticipada en TaquillaLive.

Rutas compartidas – RUTALIVE

Ida: desde Portal 80 (5:00 p.m.)

Regreso: rutas hacia Portal Norte, Portal El Dorado y CC Centro Mayor. Costo: $25.000 COP ida y regreso.

Transporte Premium