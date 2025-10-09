Los Perros Criollos llegan al Coliseo MedPlus: humor digital en vivo en Bogotá
El fenómeno de YouTube que conquistó a millones de espectadores en Colombia y América Latina llega a Bogotá: Los Perros Criollos
El fenómeno de la comedia digital aterriza en la capital
Los Perros Criollos, el programa de comedia más visto en Colombia y uno de los tres más populares en América Latina en YouTube, se presentará en el Coliseo MedPlus.
Lokillo, JP y Julián han conquistado millones con su humor honesto y cercano, convirtiendo las tragedias cotidianas en risas. Desde su estreno en 2022, han sostenido el interés por más de tres años y convocado cerca de 100.000 asistentes en giras por Colombia, Estados Unidos y Europa.
En 2023 lanzaron “La Fiesta de los Criollos”, un formato que mezcla comedia, música y batallas de improvisación, con invitados como Alcolirykoz.
Además, parte de los recursos recaudados se destinan a una fundación de animales, apoyando rescates y adopciones responsables.
Recomendaciones para asistentes
El Coliseo MedPlus espera miles de asistentes y ofrece soluciones para garantizar comodidad y seguridad:
Parqueadero oficial
- Capacidad: 1.000 vehículos
- Tarifa carros: $35.000 COP
- Tarifa motos: $25.000 COP Compra anticipada en TaquillaLive.
Rutas compartidas – RUTALIVE
- Ida: desde Portal 80 (5:00 p.m.)
- Regreso: rutas hacia Portal Norte, Portal El Dorado y CC Centro Mayor. Costo: $25.000 COP ida y regreso.
Transporte Premium
- Vehículo VIP (4 pasajeros): $230.000 COP
- Van VIP (8 pasajeros): $380.000 COP Reservas en TaquillaLive.