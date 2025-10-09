Liberan a los ocho integrantes de la misión médica secuestrada en zona rural de La Plata, Huila

Neiva

Fueron liberados los ocho integrantes de la misión médica de la ESE San Sebastián de La Plata, Huila, quienes habían sido secuestrados la mañana del miércoles en zona rural del municipio. Los seis profesionales de la salud y los dos conductores fueron dejados en libertad en el sector de la vereda San Miguel, donde ya se encuentran acompañados por líderes comunitarios y se preparan para su regreso al casco urbano.

El grupo, conformado por cuatro auxiliares de enfermería —tres mujeres y un hombre—, una médica, una jefe de enfermería y dos conductores, se desplazaba hacia las veredas Agua Bonita y Buenos Aires para realizar una brigada de salud. Durante el trayecto, fueron interceptados por hombres armados que los obligaron a dirigirse hacia un rumbo desconocido, generando preocupación en la comunidad y en las autoridades locales.

El alcalde de La Plata-Huila, Camilo Ospina, comento que “de acuerdo con la información suministrada por los líderes de la zona, todos los integrantes de la misión médica se encuentran en buen estado de salud, aunque visiblemente cansados tras la difícil situación que enfrentaron. Los profesionales manifestaron su deseo de reencontrarse con sus familias y compañeros de trabajo, quienes los esperan en las instalaciones de la ESE San Sebastián”.

Hasta el momento, no se ha conocido ninguna petición o pronunciamiento por parte del grupo responsable del secuestro. Las autoridades continúan atentos al desplazamiento de los liberados hacia el casco urbano de La Plata y mantienen el llamado a garantizar la seguridad de las misiones médicas que atienden a las comunidades rurales más apartadas del departamento del Huila.