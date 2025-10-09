La amistad es el mejor poder en “Ángelo en el Bosque Mágico”

“Ángelo en el Bosque Mágico” llega a las salas de cine de Colombia y Latinoamérica el 9 de octubre, se basa en el cómic ganador del Pépite d’or en el Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, la coproducción de Francia y Luxemburgo está dirigida por Vincent Paronnaud y Alexis Ducord, quienes han creado una obra con un bello despliegue visual y una historia que quedará marcada en las mentes de toda la familia.

La trama sigue a Ángelo, un niño de 10 años apasionado por la exploración, que durante un viaje familiar queda olvidado en una parada en carretera. Decidido a reencontrarse con sus padres y con su abuela enferma, se adentra en un bosque misterioso lleno de criaturas fantásticas: desde una nube temperamental hasta un gigantesco monstruo de pasto. En su camino deberá hacer equipo con nuevos amigos para enfrentar a Ultra, un villano que amenaza con secar los manantiales de vida.

Con acción, humor y ternura, “Ángelo en el Bosque Mágico” está pensada para disfrutarse en pantalla grande por grandes y chicos, combinando animación 3D con escenas 2D dibujadas a mano. El largometraje animado transmite mensajes universales sobre el valor, la amistad, la cooperación y el cuidado de la naturaleza, se presenta en salas de cine colombianas desde el 9 de octubre.