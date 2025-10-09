Joven de 22 años fue soprendido con arma de fuego ilegal en Arjona, Bolívar

Los nervios delataron a un sujeto que caminaba por las calles del barrio Las Margaritas en Arjona, luego de ver que unidades de vigilancia de la estación de Policía de Arjona se encontraban realizando patrullaje en la zona.

La pesquisa y experiencia de los uniformados, fueron clave para notar la actitud sospechosa de este presunto delincuente identificado con el alias de “Joshe” de 22 años de edad, quien no pudo ocultar su nerviosismo.

Fue así como los Policías le solicitaron un registro personal, accediendo a la solicitud de los uniformados, quienes le hallaron en la pretina de la bermuda un arma de fuego de fabricación artesanal tipo escopeta y un cartucho sin percutir.

Al solicitarle la documentación que acreditara su tenencia, éste alegó no adquirir ningún papel, por lo que fue capturado de manera inmediata por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Con esta captura, es la segunda que se realiza en esta semana en el barrio Las Margaritas en el municipio de Arjona.

El Teniente Coronel John Edward Correal Cabezas declaró: “En lo corrido del año 2025, en el departamento de Bolívar, hemos intensificado los esfuerzos contra el porte ilegal de armas. Hasta la fecha, se han incautado más de 252 armas de fuego y se han capturado a 184 personas por este delito. Estas acciones son parte de la Operación Agamenón, con la que buscamos garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en todo el departamento.”