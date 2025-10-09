Jornada de atención “Personería Más Cerca de La Gente” en el CRAV de la vía Cordialidad

Este viernes 10 de octubre la Personería Distrital de Cartagena tendrá nuevamente su oferta institucional y la de otras empresas y entidades en el territorio, con la Jornada Integral “Personería Más Cerca de La Gente” que se realizará en el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) vía la Cordialidad, desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm.

Esta jornada es de promoción y protección de los Derechos, servicios públicos y servicios integrales de acceso a la justicia obedece a un proceso de atención y servicio al ciudadano, en el que también participarán otras entidades como Surtigas, Profamilia; Dadis, Afinia, Aguas de Cartagena, La Corporación Universitaria Rafael Núñez, IDER, Sisben, entre otras; quienes brindarán sus servicios en un solo lugar para la comodidad de los usuarios.

“Seguimos haciendo presencia institucional desde los territorios. Con esta jornada los ciudadanos pueden tener una atención cercana y directa, tanto de la Personería como de otras entidades y empresas importantes para todos, que hemos invitado desde la Personería. Invitamos a todos a participar y llevar las posibles peticiones, quejas y las problemáticas relevantes que se presenten en la comunidad, en un solo lugar, cerca de sus hogares. La idea es impactar de manera positiva sectores como El Pozón, Villa Estrella, Villa Rosita y todos sus alrededores”, sostiene Eliana Simancas Tinoco, personera Distrital.