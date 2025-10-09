Huila fortalece su liderazgo exportador con el pacto por las oportunidades

Neiva

El departamento del Huila avanza en su propósito de abrir nuevos mercados y diversificar su canasta exportadora. La firma del Pacto por las Oportunidades representa un paso firme hacia la expansión del comercio exterior, especialmente en el sector agropecuario. Actualmente, Huila se consolida como el primer productor y exportador de café en Colombia, además de mostrar un crecimiento sostenido en otros productos como el banano. Este panorama refleja una gran oportunidad para seguir fortaleciendo el agro como motor económico regional.

Lina Carrera de Cámara de Comercio del Huila, comento que “La estrategia busca no solo mantener el liderazgo en exportaciones hacia Estados Unidos, que concentra cerca del 40% de las ventas huilenses, sino también ampliar la presencia en mercados como China y Europa. Para ello, se desarrollarán procesos de formación empresarial, ruedas de negocios, misiones comerciales y eventos que impulsen a los productores locales. Estas acciones permitirán aumentar la competitividad y promover el posicionamiento del departamento en el escenario internacional".

Durante la jornada, también se abordaron temas relacionados con la logística portuaria y las alianzas con puertos estratégicos como Cartagena y Buenaventura. Este componente es esencial para mejorar los tiempos y costos de transporte de los productos huilenses hacia los mercados globales. El objetivo es fortalecer el ecosistema exportador del Huila, incorporando nuevos productos como panela, frutas, hortalizas congeladas y achuras, que han mostrado un notable crecimiento en los últimos años.

Actualmente, el departamento cuenta con 40 empresas exportadoras, de las cuales 25 corresponden al sector cafetero. Desde la Cámara de Comercio del Huila se destaca que ampliar la base exportadora contribuirá a la generación de empleo formal y a la estabilidad económica. Sin embargo, preocupa el aumento en los costos de producción y la inestabilidad del mercado interno. Por ello, se adelanta un estudio para identificar los factores que afectan la productividad y diseñar estrategias que fortalezcan el tejido empresarial del departamento.