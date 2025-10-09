Hoteles Sofitel, calificados entre los mejores de Sudamérica

Los hoteles Sofitel Legend Santa Clara y Sofitel Bogotá Victoria Regia fueron reconocidos entre los 20 mejores hoteles de Sudamérica en los Readers’ Choice Awards 2025 de la prestigiosa revista internacional Condé Nast Traveler, uno de los rankings más importantes de la industria del turismo y la hospitalidad a nivel mundial.

El emblemático Sofitel Legend Santa Clara celebra su noveno año consecutivo entre los mejores hoteles de Sudamérica, reafirmando su excelencia y consolidándose como una de las propiedades de lujo más reconocidas del Caribe colombiano y de la ciudad de Cartagena.

De Sofitel Bogotá Victoria Regia, se destacao su sofisticación, servicio personalizado y el refinado estilo francés que lo posicionan entre los mejores hoteles de lujo de la capital colombiana.

Los Readers’ Choice Awards celebran las experiencias más memorables del turismo mundial. Cada año, más de 750.000 lectores de Condé Nast Traveler comparten y califican sus vivencias en hoteles, resorts, ciudades, cruceros, aerolíneas, trenes, spas, islas y otros destinos emblemáticos.

Los resultados de estas votaciones se consolidan en los Readers’ Choice Awards, considerados el reconocimiento más antiguo y prestigioso de la industria de los viajes, símbolo de excelencia y preferencia entre los viajeros más exigentes del mundo.

“Recibir este reconocimiento en los Readers’ Choice Awards de Condé Nast Traveler es un honor que reafirma el compromiso de Sofitel con la excelencia, la hospitalidad y el arte de vivir francés en América Latina.”

— Philippe Trapp, Senior Vice President of Operations Americas, Sofitel Legend, Sofitel, MGallery y Emblems Collection

Para los lectores que votaron en esta edición, los sorprende la mezcla de elementos de la época colonial que aún conserva el edificio del hotel Sofitel Legend Santa Clara en su parte arquitectónica y cómo estas características se funden con la modernidad y el diseño contemporáneo de sus habitaciones coloniales y republicanas.

La gastronomía de sus restaurantes 1621 y El jardín, siguen estando en un lugar privilegiado, sin olvidar su ubicación en el centro histórico de la ciudad que también se convirtió en un factor primordial para los viajeros debido a su cercanía con otros lugares de interés como el palacio de Inquisición, entre otros.

“Ser reconocidos entre los mejores hoteles de Suramérica es un orgullo que compartimos con todo nuestro equipo. En Sofitel Legend Santa Clara vivimos la hospitalidad desde el corazón, combinando la elegancia del arte de vivir francés con la riqueza cultural e histórica de Cartagena. Este reconocimiento refleja la pasión y dedicación de nuestros embajadores, quienes hacen posible que cada estancia sea una experiencia única y llena de autenticidad.” — Jean-Christophe Martinez, Gerente General, Sofitel Legend Santa Clara Cartagena

Entre tanto, los votos de los lectores llevaron al hotel Sofitel Bogotá Victoria Regia a la lista. Los comentarios coincidieron en resaltar su lujo contemporáneo a través de una arquitectura interior que muestra la riqueza e identidad cultural del país.

La ubicación en la Zona Rosa de Bogotá también fue un factor determinante en la votación, resaltando su cercanía con las tiendas de diseño y moda más importantes de la ciudad, además de bares, restaurantes, galerías, entre otros.

“Es un honor estar en esta prestigiosa lista que celebra la excelencia hotelera en el mundo. Este reconocimiento refleja el compromiso de todo nuestro equipo por ofrecer un servicio auténtico, cálido y lleno de atención al detalle, inspirado en el arte de vivir francés y en la energía vibrante de Bogotá. Ser parte del ranking de los mejores hoteles de Suramérica nos impulsa a seguir elevando cada experiencia para nuestros huéspedes”, dijo Nicolás Heftre, Gerente General, Sofitel Bogotá Victoria Regia

De esta forma, Sofitel Legend Santa Clara y Sofitel Bogotá Victoria Regia reciben este importante reconocimiento con el gran orgullo y el compromiso de continuar trabajando cada día más para lograr estar a la vanguardia de la hotelería nacional e internacional.