Fueron detectados más de 630 mil metros cúbicos de agua que no estaba siendo pagada

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en conjunto con la Policía Nacional y las alcaldías locales, reforzaron sus operativos de control para identificar fraudes u omisiones de pagos del servicio de agua en la capital y Soacha.

Gracias a estos operativos reforzados, se lograron identificar más de 631 mil metros cúbicos de agua que no estaba siendo registrada, es decir, que los ciudadanos usaban sin pagar por el servicio. Esto, expresado en pérdidas monetarias, representa más de 4 mil millones de pesos que se estaban perdiendo por estos fraudes, que según cálculos aproximados abastecería a 57 mil familias de estrato 3 durante un mes.

Fueron 680 las visitas realizadas a Engativá, Kennedy y San Cristobal, entre otras localidades donde se hizo más presencia. De estas visitas se hizo inspección en establecimientos comerciales como lavaderos de vehículos, restaurantes y hoteles.

se concluyó que 196 establecimientos, lo que representa al menos el 29% presentaban irregularidades en el consumo de agua.

¿Cuál era la modalidad?

Entre los métodos por los cuales estos establecimientos comerciales estarían evadiendo el pago del servicio están:

Retiro del medidor de agua sin autorización.

sin autorización. Reconexiones hechas de manera ilegal.

hechas de manera ilegal. Alteraciones o modificaciones en los equipos de medición.

en los equipos de medición. Construcciones sin el Trámite Provisional de Obra (TPO).

Por otra parte, el Acueducto identificó una empresa textil que además de usar el agua de manera ilegal, también hacia fraude con el servicio de gas en la localidad de Fontibón, que gracias a estudios y monitoreos, se lograron hallar conexiones ilegales en el predio. Los pagos que se estaban evadiendo por el servicio de agua ascendían a los 18 millones de pesos.

Ante estos hechos, el Acueducto de Bogotá presentó 29 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de defraudación de fluidos.