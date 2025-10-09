Familia de niño de 8 años anuncia plantón por su muerte tras cirugía ambulatoria en Cúcuta

Cúcuta.

Ha pasado un mes desde que Jaiyer Mateo Galván, de 8 años, ingresó con vida a una clínica de Cúcuta para una cirugía ambulatoria debajo de la lengua, y fue entregado sin vida a sus familiares. Desde entonces, la familia asegura no haber recibido ninguna explicación sobre lo ocurrido.

“Le iban a hacer una cirugía muy sencilla, algo pequeño debajo de la lengua. Entró a las 6:30 de la mañana y debía regresar a casa ese mismo día. Pero cuando nos lo entregaron, ya estaba muerto”, contó entre lágrimas Deysi Casadiego, abuela del menor.

Según su testimonio, el procedimiento se realizó el 8 de septiembre y, tras la intervención, el niño fue trasladado a la Clínica Duarte, donde informaron que había llegado “en síndrome vital”. Desde ese momento, comenzó una espera angustiante que aún no termina.

“Se hicieron las denuncias, la Fiscalía tiene conocimiento y se practicó la necropsia, pero un mes después no tenemos los resultados ni nadie se ha comunicado con nosotros”, agregó Casadiego.

Por esa razón, la familia convocó a un plantón pacífico para mañana a las 7:00 de la mañana frente a la Fiscalía de Cúcuta, con el fin de exigir claridad sobre la causa de muerte del pequeño y la posible negligencia médica que rodea el caso.

“Solo queremos saber qué pasó con mi niño. No es justo llevarlo con vida y recibirlo sin vida. Es un dolor que nadie debería vivir”, expresó la abuela, quien pide a las autoridades acelerar los resultados de Medicina Legal.

La familia espera que, con este acto simbólico, las instituciones respondan y se evite que otra familia atraviese una tragedia similar.