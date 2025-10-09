Cúcuta

Familia de niño de 8 años anuncia plantón por su muerte tras cirugía ambulatoria en Cúcuta

La protesta será frente a la Fiscalía para exigir los resultados de la necropsia y claridad sobre el caso.

Fallecimiento de un menor, imagen de referencia. Foto: Getty Images

Fallecimiento de un menor, imagen de referencia. Foto: Getty Images / Karl Tapales

Cúcuta.

Ha pasado un mes desde que Jaiyer Mateo Galván, de 8 años, ingresó con vida a una clínica de Cúcuta para una cirugía ambulatoria debajo de la lengua, y fue entregado sin vida a sus familiares. Desde entonces, la familia asegura no haber recibido ninguna explicación sobre lo ocurrido.

“Le iban a hacer una cirugía muy sencilla, algo pequeño debajo de la lengua. Entró a las 6:30 de la mañana y debía regresar a casa ese mismo día. Pero cuando nos lo entregaron, ya estaba muerto”, contó entre lágrimas Deysi Casadiego, abuela del menor.

Según su testimonio, el procedimiento se realizó el 8 de septiembre y, tras la intervención, el niño fue trasladado a la Clínica Duarte, donde informaron que había llegado “en síndrome vital”. Desde ese momento, comenzó una espera angustiante que aún no termina.

“Se hicieron las denuncias, la Fiscalía tiene conocimiento y se practicó la necropsia, pero un mes después no tenemos los resultados ni nadie se ha comunicado con nosotros”, agregó Casadiego.

Por esa razón, la familia convocó a un plantón pacífico para mañana a las 7:00 de la mañana frente a la Fiscalía de Cúcuta, con el fin de exigir claridad sobre la causa de muerte del pequeño y la posible negligencia médica que rodea el caso.

“Solo queremos saber qué pasó con mi niño. No es justo llevarlo con vida y recibirlo sin vida. Es un dolor que nadie debería vivir”, expresó la abuela, quien pide a las autoridades acelerar los resultados de Medicina Legal.

La familia espera que, con este acto simbólico, las instituciones respondan y se evite que otra familia atraviese una tragedia similar.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad