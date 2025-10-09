Este jueves se dará la reapertura de la sede de la Agencia Pública de Empleo del SENA, en Los Patios

Norte de Santander

Este jueves 9 de octubre se dará la reapertura de la Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA, en Los Patios, Norte de Santander, espacio que permitirá extender los servicios de empleo y atención a diferentes sectores de la población en este municipio del área metropolitana.

“El Sena regional Norte de Santander ha hecho una serie de articulaciones, donde vimos la importancia de hacer la reapertura nuevamente de la agencia pública de empleo, después de identificarse una serie de necesidades, entre esas el desplazamiento de la región del Catatumbo, una población que también se ha albergado en el municipio de Los Patios", dijo Franklin Santiago, líder de la población Víctima de la Agencia Pública de Empleo. Una decisión que se tomó teniendo en cuenta la vulneración económica que presenta esta población.

"Dentro de la oferta institucional, nosotros tenemos inicialmente la agencia pública de empleo, que es la entrada a todos los servicios que el Sena presenta. Dentro de la agencia pública de empleo tenemos lo que es orientación ocupacional, aquellas personas que llegan, buscando empleo, así como las necesidades que ellos mismos presentan, que es una formación titulada, formación técnica. De igual manera también tenemos certificación por competencias, emprendimiento y dinamización de emprendimiento que corresponde a los programas básicos del Sena que nosotros tenemos aquí en la regional", agregó Santiago.

Indicó que, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 12 del mediodía y de 2:00 a 6:00 de la tarde, aquellas personas que se encuentran en la búsqueda de un empleo, se pueden acercar, con su hoja de vida y los soportes de cada estudio o experiencia laboral que tenga, para recibir la orientación necesaria.

“En este momento contamos con 476 vacantes que están colgadas en nuestra plataforma“, aseguró el líder de la población Víctima de la Agencia Pública de Empleo.

Esta agencia pública de empleo está ubicada en la antigua sede de la alcaldía, sobre la avenida 10.